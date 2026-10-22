Akrep sezonu onlara yarayacak! 5 burç 21 Kasım'a kadar rahatlıyor

Akrep sezonunda hayatı kolaylaşacak 5 burcu, astroloji meraklıları için açıkladık.

AKREP

Listenin ilk sırasında doğal olarak Akrep yer alıyor. Güneş'in kendi burcunuzda ilerlemesiyle enerjinizin yükseldiğini ve kendinize olan güveninizin arttığını hissedebilirsiniz. Özellikle 13 Kasım sonrasında Merkür ve Venüs'ün ileri harekete geçmesi, bir süredir çözülemeyen meselelerin netleşmesini sağlayabilir. Beklettiğiniz kararları almak ve yarım kalan işleri yeniden gündeme getirmek açısından daha rahat bir dönem başlayabilir.

Kariyer alanında ilerleyen Jüpiter ve Mars'ın da Akreplere destek vereceği yorumlanıyor. İş hayatında görünür olmak, önemli bir başarı elde etmek veya yeni sorumluluklar üstlenmek gündeme gelebilir. İlişkiler ve ortaklıklar da bu dönemin önemli başlıkları arasında. Özellikle kasım ayının ortasından itibaren Akrepler için işlerin daha hızlı ilerlemesi bekleniyor.

BOĞA

Akrep sezonuyla birlikte Boğalar için ilişkiler ön plana çıkıyor. Son haftalarda geçmişte yaşananları tekrar tekrar düşünmüş veya bazı konularda karar vermekte zorlanmış olabilirsiniz. Merkür ve Venüs'ün 13 Kasım'da ileri harekete geçmesiyle birlikte bu bekleme döneminin yerini harekete bırakacağı öngörülüyor.

Özellikle ilişkilerde yaşanan yanlış anlaşılmaları çözmek, geçmişte kalan meseleleri kapatmak ve daha açık iletişim kurmak kolaylaşabilir. Mars ve Jüpiter'in etkisi ise ev ve aile konularında daha cesur davranmanızı sağlayabilir. Uzun zamandır devam eden bazı olumsuz ilişki kalıplarını geride bırakmak veya bekâr Boğalar için yeni bir ilişkiye adım atmak gündeme gelebilir.

KOÇ

Koçlar açısından Akrep sezonunun önemli konularından biri para olacak. Merkür ve Venüs retrosu boyunca maddi konuları yeniden değerlendiren Koçlar, 13 Kasım sonrasında daha net bir tabloyla karşılaşabilir. Astrolojik yorumlara göre bu tarihten itibaren maddi fırsatlar ve yeni kazanç ihtimalleri gündeme gelebilir.

Aşk hayatında da hareketli bir dönem bekleniyor. Venüs'ün ileri harekete geçmesiyle geçmişten gelen ilişki sorunlarının çözülmesi ve partnerle daha fazla kaliteli zaman geçirilmesi mümkün olabilir. Bekar Koçlar içinse özellikle kasım ortası yeni bir tanışmayı veya hızlı gelişen bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir.

İKİZLER

İkizler için Akrep sezonunun başlangıcı diğer dört burca kıyasla biraz daha yorucu geçebilir. Merkür ve Venüs'ün geri hareketi 13 Kasım'a kadar kafa karışıklığının devam etmesine neden olabilir. Ancak iki gezegenin de ileri harekete geçmesiyle birlikte tablo değişiyor. Özellikle iş hayatındaki aksaklıkların çözülmesi, ilişkilerde yaşanan belirsizliklerin ortadan kalkması ve zihinsel olarak daha rahat hissetmek mümkün olabilir.

Aşk hayatında da yeni bir dönem başlayabilir. Bekar İkizler yeni biriyle tanışabilirken, ilişkisi olanlar partnerleriyle aralarındaki romantizmi yeniden canlandırabilir. Mars ve Jüpiter'in iletişim alanındaki etkisi ise sosyal hayatı hareketlendirebilir. Astrolojik açıdan bakıldığında Akrep sezonu, İkizler için yılın dikkat çeken dönemlerinden biri olabilir.

BAŞAK

Başakların beklediği rahatlama özellikle 13 Kasım'dan sonra geliyor. Yönetici gezegenleri Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle son haftalardaki kafa karışıklığının azalacağı ve düşüncelerin daha net hale geleceği öngörülüyor. Bu değişim özellikle iletişim, yazı, yaratıcılık ve yeni fikirler konusunda önemli bir açılım sağlayabilir.

Venüs'ün para alanında ileri harekete geçmesi ise maddi konuları gündeme taşıyor. Son haftalarda gelir ve harcamalarını yeniden değerlendiren Başaklar, bundan sonra planlarını uygulamaya koyabilir. Yeni bir gelir fırsatı veya iş hayatında olumlu bir gelişme de gündeme gelebilir.

Jüpiter ve Mars'ın etkisiyle geçmişten taşınan bazı duygusal yüklerin geride bırakılması da mümkün. Başaklar için bu dönem dış dünyadaki gelişmeler kadar içsel bir rahatlama ve yenilenme süreci anlamına gelebilir.