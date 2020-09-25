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Bu etkisini kimse bilmiyor! Saçlarınızı kahveyle durularsanız...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sağlıklı, parlak ve güçlü saçlar için bugün kahve ile saçlara bakım yapacağız. Lezzetli ve sağlıklı bir içecek olan kahve saçlar için gerçek bir mucize. Üstelik saçların hızlı uzamasına da yardımcı oluyor!

Bu etkisini kimse bilmiyor! Saçlarınızı kahveyle durularsanız...

Kahvede bulunan kafeinin, saçın dokusunu iyileştirmeye yardımcı olduğu ortaya kondu. Sabahları ayılmak için içtiğin iz kahveden artık bir bardak ayırın ve saç bakımınız için kullanın. Kuaförden yeni çıkmış gibi bakımlı ve parlak saçlar için bu bir bardak kahveden faydalanacağız! İşte detaylar...

SAÇLAR IŞIL IŞIL PARLIYOR

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Yıpranmış saçlara uygulayacağız kahve bakımı ile donuk ve mat görüntüden kurtulacaksınız. Banyoda saç durulama aşamasında 2 bardak kahve kullanın. Flavonoid içeren kahve, saça canlılık katar ve donuk görüntüyü ortadan kaldırır. Saçların kolay bir şekilde taranmasına yardımcı olur. Kahveyle durulanan saçlarda elektriklenme ortadan kalkar. Haftada 2 kez saçlarınızı kahve ile durulayabilirsiniz.

Kahvenin koyu saçlara olan bu etkisine bayılacaksınız! Saç renginiz koyu kumralsa boya kullanmadan kahve yardımıyla saç renginizi canlandırabilirsiniz. Saçınızı yıkayın ve bu sürede koyu bir filtre kahve demleyin. Kahveyi saçınıza masaj yaparak sürün ve bir saat bekletin. Ardından durulayın. Saçınızı kuruttuktan sonra renginizin bir ton koyulaştığını fark edeceksiniz. Bu işlemi ayda 2 kez uygulayabilirsiniz.


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