Bu ev işleri kilo vermeniz yardımcı oluyor!

Eşyaları dolaptaki yerine koymak, yerlere saçılmış eşyaları eğilerek toplamak gibi sıradan ve basit bir ev işi tahminen kaç kalori yakmanızı sağlar? Yapılan çalışmalar ev toplamaya ayrılan 1 saatin yaklaşık 238 kalori yakmayı sağladığını gösteriyor. Bu miktar fast-food restoranında yenen patates kızartmasına eşdeğer.
BAHÇE İŞLERİ
Ufak bir bahçeye sahip şanslı azınlıktansanız bu iş tam size göre! Ot yolmak, toprağı çapalamak ve bahçede yapılan diğer işler adeta ev ortamında fitness imkanı sağlıyor. Bahçe işleriyle geçirilen 1 saat sonunda yaklaşık 306 kalori, 2 saat sonunda ise yaklaşık 550 kalori yakabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra yediğiniz tatlıyı kendinizden uzaklaştırmanın en keyifli yolu!
YERLERİ SİLMEK
Paspas yapmak, kol ve bacak kaslarınızı çalıştırır. Paspası hemen bitirilmesi gereken bir iş olarak düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Bir saat paspas yapmak 238 kalori yakmanıza yardımcı olur. Eğer paspasa ayıracak 1 saatiniz yoksa, yarım saatte 110 kalori yakabilirsiniz.
SÜPÜRMEK
Öyle bir odayı değil, bütün evi baştan aşağı 1 saat boyunca süpürmek neredeyse bir kalıp çikolataya eşdeğer, yani 238 kalori yakmanızı sağlıyor. Eğer eviniz 2 katlıysa sizden iyisi yok.
ÇİM BİÇMEK
Bahçeli bir evde oturuyorsanız şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir hayata sahipsiniz demektir. Bu sakinliği ve dinginliği bulmuşken biraz kalori yakmak harika olmaz mı? Bahçenizdeki çimleri yarı-otomatik bir makineyle keserek 1 saatte yaklaşık 170 kalori yakabilirsiniz. Motorsuz, yani tamamen insan gücüyle çalışan bir çim biçme makinesi kullanarak yaktığınız kalori miktarını aynı sürede 425’e çıkartabilirsiniz.
KAR KÜREMEK
Kış günlerini geride bıraksak da o soğuklar, kar-boran dolu günler tekrar geri gelecek ve o havalar geri geldiğinde siz kar küreyerek ne kadar kalori yakacağınızı biliyor olacaksınız. Yapması en zor ev işlerinin başında gelen kar küreme talibine 1 saat içinde 476 kalori yakma fırsatı veriyor. Yani nereden baksanız koca 1 tepsi elmalı turtaya yakın.
BULAŞIK YIKAMAK
Bulaşık yıkamak çok fazla kalori yakmanızı sağlayacak ev işlerinden birisi değil. Ancak yine de bırakın bulaşık makinesiniz ufak bir mola versin. Bulaşık yıkamak, yarım saat içinde yaklaşık 85 kalori yakmanızı sağlıyor. Öğle yemeğinden sonra dayanamayıp yediğiniz o çikolatalı kurabiyeden kurtulmak için ideal bir yol.
ÇAMAŞIR YIKAMAK
Bulaşık yıkamak gibi çamaşırla uğraşmak da fazla kalori yakmanıza yardımcı olmuyor. Makinede yıkanan çamaşırları asması, toplaması ve ütülemesi dahil 1 saatte sadece 68 kalori yakabiliyorsunuz. Ancak, çamaşırları leğende veya küvette ıslattıktan sonra elde yıkarsanız bu miktar daha da artabilir.
BOYA BADANA YAPMAK
İş boya badana yapmaya gelince ustalara değil, kendinize güveniyorsanız bu güvenin karşılığını alacaksınız. Evinizin sadece 1 odasını boyamak, eşyaları çekip düzeltmekle birlikte düşünüldüğünde saatte 306 kalori yakmanızı sağlıyor. Diğer odalar da düşünüldüğünde, hele eviniz büyükse boya işleriniz bittiğinde birkaç beden incelmeniz mümkün.
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