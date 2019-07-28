Bu ev işleri kilo vermeniz yardımcı oluyor!

Eşyaları dolaptaki yerine koymak, yerlere saçılmış eşyaları eğilerek toplamak gibi sıradan ve basit bir ev işi tahminen kaç kalori yakmanızı sağlar? Yapılan çalışmalar ev toplamaya ayrılan 1 saatin yaklaşık 238 kalori yakmayı sağladığını gösteriyor. Bu miktar fast-food restoranında yenen patates kızartmasına eşdeğer.

BAHÇE İŞLERİ

Ufak bir bahçeye sahip şanslı azınlıktansanız bu iş tam size göre! Ot yolmak, toprağı çapalamak ve bahçede yapılan diğer işler adeta ev ortamında fitness imkanı sağlıyor. Bahçe işleriyle geçirilen 1 saat sonunda yaklaşık 306 kalori, 2 saat sonunda ise yaklaşık 550 kalori yakabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra yediğiniz tatlıyı kendinizden uzaklaştırmanın en keyifli yolu!

YERLERİ SİLMEK

Paspas yapmak, kol ve bacak kaslarınızı çalıştırır. Paspası hemen bitirilmesi gereken bir iş olarak düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Bir saat paspas yapmak 238 kalori yakmanıza yardımcı olur. Eğer paspasa ayıracak 1 saatiniz yoksa, yarım saatte 110 kalori yakabilirsiniz.

SÜPÜRMEK

Öyle bir odayı değil, bütün evi baştan aşağı 1 saat boyunca süpürmek neredeyse bir kalıp çikolataya eşdeğer, yani 238 kalori yakmanızı sağlıyor. Eğer eviniz 2 katlıysa sizden iyisi yok.