KADIN

Bu fotoğraf karesi binlerce kişiyi çileden çıkardı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Constance Hall adındaki Avustralyalı bloggerin Facebook hesabında paylaştığı fotoğrafı, 'kötü ebeveynlik' olarak yorumlandı. Yeni doğan bebeğiyle ilgilenmesi gerekirken telefonuyla oyalanan anne, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kaçamadı.

Bu fotoğraf karesi binlerce kişiyi çileden çıkardı

Constance Hall, yeni doğan oğlu Raja Wolf'u doğurduktan hemen sonra çekilmiş bir fotoğrafını Facebook sayfasına yükledi. Fotoğrafın yüklenmesinden saniyeler sonra ise binlerce yorum aldı. Ancak yapılan yorumlar pek iç açıcı değildi.

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Bloğunda Queens takma adını kullanan Constance Hall, yapılan olumsuz yorumlara daha fazla dayanamayarak fotoğrafı kaldırdı ve şöyle yazdı:

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''Fotoğrafı kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü daha fazla yanlış anlaşılmak istemiyorum. Telefonuma sadece birkaç saniye baktım. Elimdeki de alkolsüz bir içecek. Ortada ihmal edilen bir şey yok.''

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Blogger'in fotoğrafının altında, ''Telefonunda bu kadar önemli olan şey nedir? Bir de kola içiyorsun. Bu nasıl ebeveynlik? Bu nasıl annelik? şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Constance Hall Raja Wolf

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