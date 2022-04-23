Bu fotoğrafı paylaşınca herkes şok geçirdi! "Disneyland'e gidiyorum" diye kaçıp seri katille evlendi

İngiliz Rebecca Short, ailesine Disneyland'e gittiğini söyledikten sonra idam cezasına çarptırılan katille evlenmek için ABD'ye gitti. 26 yaşındaki Rebecca, ailesine tatilde olduğunu söyledi ancak 35 yaşındaki çifte katil Manuel Ovante Jr. ile gizlice mektup arkadaşı oldu. Stajyer diş hemşiresi Rebecca, Disney World, Florida ve San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nden fotoğraflar paylaştı.

Ardından, Arizona eyaletinin Florence kentindeki Eyman hapishanesinden düğün fotoğraflarını paylaşarak yakınlarını şaşkına çevirdi.

Rebecca'nın bir arkadaşı The Sun'a şunları söyledi:

"Her zaman Amerika'daki seri katillerle ilgili Netflix belgesellerini izlemeye takıntılıydı ama kimse kaçıp bir seri katille evleneceğini düşünmezdi."

Rebbecca'nın evlendiği Ovante adlı mahkum, 2008'de arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu ararken bir eve girdi. Burada iki kişiyi vurarak öldüren Ovante 2010 yılında hapis cezasına çarptırıldı. 14 Nisan günü ise düğünü için hücresinden çıkmasına izin verildi.

Rebecca ona üstünde "Ölüm bizi ayırana dek!" yazan siyah bir düğün pastası getirdi.

Rebecca, hücresinden turuncu tulumuyla çıkan kocası ve kocasının ailesiyle fotoğra çektirdi.

Rebecca'nın bir komşusu, "Bana bundan bahsetti, ama gerçekten bunun hakkında konuşmak istemiyorum, bu benim ailem değil" dedi.

SERİ KATİL KOCASINI BÖYLE TANIDI

Rebecca, internette Ovante'ın mektup arkadaşı profilini bulduktan sonra Ovante'a yazdığı öğrenildi. jaillifeandbeyond.com internet sitesinde Ovante'ın profilinde bekar olduğu ve şunlar yazıyordu:

“Geçinmesi kolay biriyim. Değer verdiğim insanlara fazlasıyla sadıkım. Kimse mükemmel değildir, bu yüzden geçmiş hatalarla yargılanmamayı umuyorum.

“Müzik dinlemeyi ve kitap okumayı severim. Bonnie adında bir kızım var.

"Bir mektup arkadaşından ne beklediğimden emin değilim, bu yüzden beni şaşırtmanız gerekebilir."

Eyman hapishanesinde 113 idam mahkûmu bulunuyor. Mahkûmlar hapishanede ortalama 17 yıl kaldıktan sonra zehirli iğne ile infaz ediliyor.

