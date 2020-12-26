Bu fotoğraflar Galaxy S21 ile çekilmiş

Samsung, Ocak ayında karşımıza yeni amiral gemisi modelleri ile çıkacak. Galaxy S21 ailesine üç üye ekleyecek olan Güney Koreli firma, kamera konusunda ise bu yıl büyük atılımlar yapacak. Özellikle gece modunda Samsung’un rakiplerine göre daha başarılı bir performans sergilemesi bekleniyordu.

Bugün ise sızdırılan S21 ile çekilmiş fotoğraflar, bu beklentilerin boşa çıkmayacağını gösteriyor. Gece modunda çekilen fotoğraflar oldukça etkileyici görünüyor. Özellikle kumlama (Noise) olmaması, telefonun yapay zekasının tatmin edici seviyede çalışacağını gösteriyor.

Ultra modelinde 108 MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 10MP telefoto lens (3x zoom) + 10MP periskop lense (10x zoom, 100x Space Zoom) yer verecek olan Samsung, ana modellerinde ise 12MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 64MP telefoto lensli kurulum kullanacak.

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