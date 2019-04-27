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Bu gazetenin yazarları yabancı öğrenciler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

İzmir'de eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkçelerini geliştirebilmeleri ve ülkelerini tanıtabilmeleri amacıyla çıkartılan gazete, uluslararası bir bülteni andırıyor - Aylık olarak çıkartılan gazetede, kentte eğitim gören 50-60 farklı ülkeden öğrenci yazı yazabiliyor

İZMİR (AA) - TALHA YAVUZ - İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerinden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu ile Türkiye'ye gelen misafir öğrenciler, "Dünyanın Sesi" adıyla Türkçe gazete çıkarıyor.

Yabancı öğrencilerin Türkçelerini geliştirebilmeleri ve ülkelerini tanıtabilmeleri amacıyla çıkartılan gazetede kentte eğitim gören 50-60 farklı ülkeden öğrenci yazı yazabiliyor.

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den beri İzmir'deki misafir öğrencilere yönelik faaliyetler düzenlediklerini ve bu faaliyetlere bir yenisini Türkçe gazete çıkartarak eklediklerini söyledi.

Gazete yazarlarının dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafir öğrenciler olduğunu kaydeden Çevik, gazetenin amacının öğrencilerin yazı yazma yeteneklerini geliştirmek, öğrencilerin Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirmek, barış ve adaletin sesini duyurmak olduğuna dikkati çekti.

- Barış ve adaletin sesi olacak

Çevik, "Bu misafir öğrenciler ülkelerine 50-60 ülkeden birbirlerini tanıyan, bir şeyler yapıp tecrübe kazanmış, barış ve adalete katkı sağlayan bireyler olarak dönecekler" dedi.

Aylık olarak çıkarmayı planladıkları 8 sayfalık gazeteyi gönüllüler sayesinde ücretsiz dağıttıklarını aktaran Çevik, şöyle konuştu:

"Gazeteye ilgi çok güzel. Öğrenciler çalıştılar ve bir sonuç ortaya çıktı. Sonuç da takdirle karşılandı. Bu gayretin basılı ve somut halini görmek onları da memnun ediyor. Öncelikle gazetecilik, medya ve iletişim bölümü öğrencilerini davet ettik ama sosyal bilimler alanlarından gelen öğrencilerin yazı yazmasına da açığız. Ülkesiyle ve dünyayla ilgili yazı yazmak isteyen herkese kapımız açık."

Gazete yazarlarından Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Azerbaycan uyruklu Kamal Selimov, "Dünyanın Sesi" gazetesini çıkartarak dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin sesi olmak istediklerini kaydetti.

Gazetenin ilk sayısının başarılı olduğunu belirten Selimov, "Dünyada bazı haber ajansları kendi isteklerine göre haber ve propaganda yapabilmekte, biz de haberi herkese aracısız olarak kendi ülkesinden aktarmak için uğraşıyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinden haber yapıyoruz." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans yapan Gineli Youssouf Camara ise ülkesindeki madencilik ve doğa hakkında yazı yazacağını, Türkiye'de öğrendiklerini Gineli gençlerle paylaşacağını ifade etti.

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