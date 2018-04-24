Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

Yılbaşı Botsvana'da da önemli bir gelenek. İnanışa göre yılbaşı gecesi evli çiftlerin seks yapması zenginlik ve bereketi arttırıyor.

Pakistan'da, damat adayı kızın aile büyükleri tarafından bir sınavdan geçirilir. Damada akla gelmeyecek ağır hakaretler edilir. Damat adayı tüm bunlara katlanabilir ve soğukkanlı davranabilirse sınavdan başarıyla geçmiş olur.

Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kızlar bekaretlerini para karşılığı bu işi yapan kişilere bozduruyor.

İlginç örf ve adetler çoğu zaman “bu kadar da olmaz” dedirten cinstendir. Gençlerin evlenmeleri değil adeta evlilikten vazgeçmelerini amaçladığını düşündüren bu gelenekleri duyduğunuzda halinize şükredebilirsiniz.

Evlilik ve gerdek gecesi törenleri de, ülkeden ülkeye değişir ve farklı kültürlerde, çoğu zaman da tuhaf şekillerde karşımıza çıkar.

Afrika'nın bazı bölgelerinde damat adayı kızı ailesinden istedikten sonra kızın ailesi teklifi kabul ederse kızlarına para ve fıstık veriyor. Gelin adayı, fıstığı damatla bölüşürken, çiftin birleşmesine yardımcı olan aracıya da bir parça veriliyor. Bu, komşulara ve akrabalara düğün daveti anlamına geliyor.

Bakireliğin hoş karşılanmadığı Kamchdal'da evlendiği kızın bakire olduğunu gören erkek, kayınvalidesine “kızının yetişmesinde ihmalkar davrandığını” için sitem ederdi.

Kuzey Kore de evlenirken kaz ve ördek önemli bir araçtır. Eskiden damatlar arkalarına kaz bağlayarak at üzerinde gelinin evine giderlerdi. Şimdi ise ördeği sembolik, tahta ördek olarak kullanıyorlar. Evlenmeden önce çiftin evine tahta ördek yerleştiriliyor. Çift tahta ördeği ters olarak koyarsa kavga ettikleri düz bir biçimde kalırsa iyi anlaştıkları anlamına geliyor.

Cinsel organını boynuna asıyor

Tazmanya'da kadın ölen kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda.

Moritanya'da obezite bir gelenek olmuş. Evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla da 100 kilo olması gerekiyor. Eğer yemek yemezlerse de kızlar cezalandırılıyor.