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Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 01:17 | Son Güncelleme

Evlilik, dünyanın birçok yerinde kutsal sayılan, genç kız ve erkeklerin hayallerini süsleyen bir birlikteliktir.

Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

Evlilik ve gerdek gecesi törenleri de, ülkeden ülkeye değişir ve farklı kültürlerde, çoğu zaman da tuhaf şekillerde karşımıza çıkar.

İlginç örf ve adetler çoğu zaman “bu kadar da olmaz” dedirten cinstendir. Gençlerin evlenmeleri değil adeta evlilikten vazgeçmelerini amaçladığını düşündüren bu gelenekleri duyduğunuzda halinize şükredebilirsiniz.

İşte ''evlenmekten vazgeçiyorum'' dedirtecek ülke ülke düğün gelenekleri...

Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kızlar bekaretlerini para karşılığı bu işi yapan kişilere bozduruyor.

Newlyweds'de evlenen çift gerdeğe tören sırasında yere serilen hasır üstünde konukların gözü önünde giriyor.

Pakistan'da, damat adayı kızın aile büyükleri tarafından bir sınavdan geçirilir. Damada akla gelmeyecek ağır hakaretler edilir. Damat adayı tüm bunlara katlanabilir ve soğukkanlı davranabilirse sınavdan başarıyla geçmiş olur.

Yılbaşı Botsvana'da da önemli bir gelenek. İnanışa göre yılbaşı gecesi evli çiftlerin seks yapması zenginlik ve bereketi arttırıyor.

Afrika'nın bazı bölgelerinde damat adayı kızı ailesinden istedikten sonra kızın ailesi teklifi kabul ederse kızlarına para ve fıstık veriyor. Gelin adayı, fıstığı damatla bölüşürken, çiftin birleşmesine yardımcı olan aracıya da bir parça veriliyor. Bu, komşulara ve akrabalara düğün daveti anlamına geliyor.

Bakireliğin hoş karşılanmadığı Kamchdal'da evlendiği kızın bakire olduğunu gören erkek, kayınvalidesine “kızının yetişmesinde ihmalkar davrandığını” için sitem ederdi.

Kuzey Kore de evlenirken kaz ve ördek önemli bir araçtır. Eskiden damatlar arkalarına kaz bağlayarak at üzerinde gelinin evine giderlerdi. Şimdi ise ördeği sembolik, tahta ördek olarak kullanıyorlar. Evlenmeden önce çiftin evine tahta ördek yerleştiriliyor. Çift tahta ördeği ters olarak koyarsa kavga ettikleri düz bir biçimde kalırsa iyi anlaştıkları anlamına geliyor.

Cinsel organını boynuna asıyor

Tazmanya'da kadın ölen kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda.

Moritanya'da obezite bir gelenek olmuş. Evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla da 100 kilo olması gerekiyor. Eğer yemek yemezlerse de kızlar cezalandırılıyor.

Guyana'da banyoda cinsel ilişkiye girerken yakalanan çiftler önce boyanıyor sonra da bir eşeğin arkasına bağlanarak şehirde gezdiriliyor.

Normalde makarna ve şarapla beslendiğini düşündüğümüz İtalya'nın Ponti bölgesinde yerli halk, Paskalya öncesindeki 40 gün boyunca toplam bin yumurtadan yapılmış omlet yiyor.

Tayland Kraliyet Ailesi çok eski zamanlardan gelen ve sadece bu ailenin kullandığı özel bir dil kullanıyor. Yani konuştuklarını çevrelerindeki hiç kimse anlayamıyor.

Çek Cumhuriyeti'nde bira banyosu çok moda! Çekler bira banyosunun sağlığa çok iyi geldiğini düşünüyorlar. Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğuna inanıyorlar.

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