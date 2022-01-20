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Bu görüntüler TikTok’ta infial yarattı! Anne, bebeğine öyle bir şey verdi ki...

20.01.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı bir anne bir yaşlarında olduğu tahmin edilen bebeği ile ilgili attığı videoyla dünya çapında tepki çekti. Yeni yürümeye başlayan çocuğunun eline bir fincan çay veren anne, çocuğu çay içerken onu videoya çekti. Paylaştığı video eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu görüntüler TikTok’ta infial yarattı! Anne, bebeğine öyle bir şey verdi ki...

İngiltere’de bir anne yeni yürümeye başladığı çocuğuna bir fincan çay verdiği anların videosunu TikTok hesabından paylaştı. TikTok kullanıcıları, anneyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Küçük bebeğin çay içtiği anların videosu çok kısa sürede viral oldu ve iki milyondan fazla görüntülendi. TikTok kullanıcıları bebeklere çay verilmemesi gerektiği yönünde anneyi uyararak eleştiri yağmuruna tuttu.

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Bazıları kafein içeren çayın çocukların tüketmesi için iyi olmadığını söyledi. Çayın içinde de kahve kadar kafein olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları, videoyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Birkaç TikTok kullanıcısı ise çocuğun içeceği dökeceğinden ve fincanın kapağı olmadığı için sıcak içecekle potansiyel olarak kendine zarar vereceğinden endişe duyuyordu.

ANNE KENDİNİ SAVUNDU

TikTok’ta Leanne kullanıcı adıyla hesabı olan anne, gelen binlerce eleştiriye dayanamayarak kendini savundu. Kadın, "Çay hakkında yorum yapanlar için... Beni bir bardak çayla gördü ve istedi. Yarım bardaktan daha az çaydan zarar gelmez." şeklinde açıklama yaptı.

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BEBEKLERE ÇAY VERİLİR Mİ?

6 aydan sonra bebeklerin su haricinde, çay dahil diğer sıvılara ihtiyacı yoktur. Bebekler, kendileri için lazım olan suyu yaşamının ilk 6 ayında süt ve mamadan alırlar. Bu dönemden sonra, ebeveynler bebeğe su verebilir. Çay ayrıca bebeklerin vücudunda susuzluğa neden olan kafein ve şeker içerir. Bu yüzden verilmemelidir.

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İçerisindeki kafein nedeniyle aşırı tüketilen çay 2 yaşından önce bebeklerde hareketliliğe, uykusuzluğa ve kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilmektedir.

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