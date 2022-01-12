Beyaz saçları yok etmenin en doğal yolu! İşte mucizevi karışım

Saçların beyazlaması durumu genelde kişinin yaş almasıyla gerçekleşen bir durum olsa da bazı durumlarda çok genç yaştaki insanların saçları beyazlamaktadır. Erken saç beyazlamasının nedenlerinden biri genetik olsa bile bazı durumlarda daha farklı faktörler yüzünden saçlarda erken beyazlama görülebilir.

Hem kalıtımsal hem de çevresel faktörlere bağlı olarak erken beyazlayan saçlar, aslında önlenebilir. Değiştirilebilir etkenlere müdahale ederek sonucu değiştirebilirsiniz. Erken beyazlama sebepleri ise birden fazla değişkene sahiptir.

Kalıtsal: Ebeveynlerin erken beyazlayan saçları kişilerde de bu süreci hızlandırabilir. Bu sorunu tetikleyen gen, doğumdan itibaren büyümesi ile birlikte erken beyazlaşma sorunu ile karşılaşmaya başlayabilirsiniz.

Düşük veya Hiç Üretilmeyen Melanin: Melanosit adı verilen yapı, feomelanin ve eumelanin adı verilen iki pigment üretir ve bu moleküller, insanın doğal saç rengini verir. Fakat yaşanılan süre boyunca bu moleküllerin azalarak üretilmesi saç renginde de beyazlaşmaya neden olabilir.

Stres: Stres, herkesin yaşamını etkileyen ve oldukça doğal bir süreç. Fakat yoğun stres, vücudunuzda sorun ortaya çıkarabilir. İster duygusal ister fiziksel birçok sorunu tetikleyen stres, saçlarınızın erken beyazlamasında da en çok görülen etkenlerden biri.

Besin eksikliği: B12 vitamini, sinir sistemini, beyin fonksiyonlarını ve kalp kası gelişimini destekleyen oldukça önemli bir vitamin türü. Üstelik kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını sağlayan bu vitamin, saç rengini etkileyen melatoninin üretimi için de yeterli kan hücresinin üretilmesini tetikler. Bu nedenle B12 vitamini eksikliği, birçok fiziksel sorunun yanı sıra erken beyazlayan saç sorununa neden olabilir.

ERKEN BEYAZLAYAN SAÇLARI ENGELLEMEK İÇİN EN ETKİLİ KARIŞIMLAR

Köri yaprağı ve Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağının cildi ve saçları nemlendirme konusundaki gücü biliniyor. Fakat aynı zamanda köri yapraklarıyla bir araya geldiğinde ortaya çıkardığı etkisini biliyor musunuz?

Saç büyümesini ve beslenmesini sağlayan bu karışım, hem nemlendirici hem de saç köklerini besleyen bir etki sunuyor. Bu karışım ile saç diplerinize yapacağınız masaj sayesinde kan akışını da hızlandırarak saç renginizi de koruyabilecek pigmentleri uyarabilirsiniz.

Soğan ve Limon Suyu

Bu karışım, yüzlerce yıldır kullanılıyor ve en etkili çözüm yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Rendelenmiş yarım soğanın suyu ve bir limonun suyunu karıştırdıktan sonra saç diplerine masaj yaparak uygulayın.

Yaklaşık bir saat boyunca bekledikten sonra saçlarınızı iyice yıkayın. Soğan, saç diplerinizi beslerken, limondaki yoğun C vitamini saçlarınızı parlak hale getirir. Böylece sağlıklı şekilde saç diplerinizi uyarabilir, renk korumasını da mümkün hale getirebilirsiniz.

Hardal Tohumu Yağı

Hardal tohumu yağı, saç diplerinizi besleyerek istediğiniz parlak saçlara kavuşmanızı sağlayabilir. Zengin antioksidan, selenyum ve sağlıklı yağlar ile birlikte oldukça parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Oldukça yararlı içeriklere sahip olan bu yağ, erken beyazlaşmayı da önleyen bir yapıya sahiptir.

