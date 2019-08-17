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Bu haberi okuduktan sonra dar kot pantolonlarınızı bir kenara atacaksınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Topuklu ayakkabının bel ve bacak ağrılarına sebep olduğu yıllar önce ortaya çıkmıştı. Bu haber de modayı takip etmeyi seven kadınları en az bir önceki kadar üzecek.

Bu haberi okuduktan sonra dar kot pantolonlarınızı bir kenara atacaksınız

Özenerek aldığınız o dar kot pantolonlara veda etmenin zamanı gelmiş demektir. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, dar kot pantolon bel ağrısını artıran kıyafetler arasında.

İki bin kadın üzerinde yapılan araştırmada, kadınların %73’ünün bel ağrısından şikayet ettiği gözlemlendi. Araştırmaya katılan kadınlardan %28’i kıyafetlerinin duruşlarını değiştirdiğinin farkında olduklarını, ancak kıyafet seçiminde sağlık faktörünü göz önünde bulundurmadıklarını söyledi.

PEKİ NEDEN ZARARLI?

Belden çıkıp kasığa inen sinirlerin sıkışmasına sebep olan dar kot pantolon, ilerleyen zamanlarda 'Meralji' parestetika adı verilen bir hastalığa sebep oluyor. Aslında bu hastalığa sebep olan sadece dar kot pantolon değil. Diğer dar pantolonlar ve vücudu ince göstermesi için kullanılan korseler de bu hastalığa davetiye çıkarıyor. Uyluğun dış yanında meydana gelen uyuşma bu hastalığın en belirgin özelliklerinden birisi. Eğer zaman zaman bu uyuşmayı hissediyorsanız, kıyafet tercihlerinizi gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir.

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Belden kasığa inen sinir gibi kalçadaki sinir de tehlike altında. Kalçanın ortasından geçen priformis kasının gerginlikten dolayı siniri sıkıştırmasıyla priformis sendromu ortaya çıkabilir. Arka cepte taşınan cüzdanın da tetikleyebildiği bu sendrom halk arasında “cüzdan sendromu” olarak anılır. Keyfinizi epey kaçıracak bu sendromun en belirgin özellikleri kalçada meydana gelen derin bir ağrı ya da sinirin gittiği bacaktaki uyuşma durumudur.

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DÜŞÜK BEL PANTOLONLAR DA MASUM DEĞİL

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Çivitci ve Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatma Bulat’ın yaptıkları araştırmaya göre, düşük bel pantolon giyenlerin bel bölgelerindeki yağlanma belirgin düzeyde gözlemlenebiliyor. Bu konuda, kadınların daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen uzmanlar, modacıları ve işletme sahiplerini de sağlık riski yaratmayan modeller satma konusunda uyarıyorlar.

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