Bu hafta gökyüzü uyarıyor: Pişmanlık enerjisine dikkat, yeni başlangıçlar için acele etmeyin! O tarihe kadar bekleyin…

Bu hafta gökyüzü enerjileri, özellikle Cumartesi gününe kadar bizleri sabırlı ve temkinli olmaya davet ediyor. Astrolojik etkiler, fevri davranışların ve ani kararların ilerleyen günlerde pişmanlığa neden olabileceğini işaret ediyor. İçsel bir huzursuzluk, gerginlik ve sabırsızlık hissi birçok kişinin üzerinde etkili olabilir. Bu yüzden hafta boyunca hem bireysel hem de ilişkisel alanlarda daha sakin ve düşünerek hareket etmek büyük önem taşıyor.

PAZAR GÜNÜ ENERJİLER DEĞİŞİYOR: BOĞA BURCUNDA YENİAY KAPIDA

Haftanın gergin atmosferi, Pazar günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni ay ile birlikte yerini daha sağlam, güvenli ve bereketli enerjilere bırakacak. Boğa burcu, astrolojide aşkı, tutkuyu, sabrı ve üretkenliği temsil eder. Bu Yeniay, özellikle maddi konularda yeni başlangıçlar yapmak, ilişkilerde sağlam temeller kurmak ve hayatınızda uzun vadeli adımlar atmak için son derece destekleyici olacak.

Boğa’nın ağır ama istikrarlı enerjisi, bu haftanın gerginliklerini geride bırakıp daha sağlıklı ve kalıcı kararlar almanıza yardımcı olabilir. Özellikle aşk, para ve yaşam konforu ile ilgili konularda yeni niyetler oluşturmak için Pazar günü ve sonrasındaki birkaç gün ideal olacak.

BU HAFTA NELER YAPMALI?

Duygusal dalgalanmalara kapılmamaya çalışın.

Ani kararlar almaktan kaçının.

Öfke ve sabırsızlığa teslim olmak yerine, sakin kalmayı tercih edin.

Yeni projeler ve başlangıçlar için Pazar gününü bekleyin.

Boğa burcunun temsil ettiği aşk, bereket ve tutkuyu hayatınıza davet edecek niyetler oluşturun.

Gökyüzünün bu güçlü döngüsünde sabrın mükafatı büyük olacak. Bu yüzden acele etmeyin, kalbinizin gerçek sesini dinleyin ve yeni başlangıçlara Boğa Yeniayı’nın huzurlu enerjisiyle adım atın.