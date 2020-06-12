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Bu haftanın ücretsiz oyunu Ark: Survival Evolved oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

GTA V‘i ücretsiz olarak sunan ve ortalığı sallayan Epic Games, bugün ücretsiz olarak vereceği oyunu duyurdu. Akşam üzerine kadar Epic Games Store üzerinde ücretsiz olan Overcooked oyunun yerini Ark: Survival Evolved alacak. Peki, bu oyun da neyin nesi? Bizlere neler vadediyor?

Bu haftanın ücretsiz oyunu Ark: Survival Evolved oldu

Farklı oynanışı ve konusu ile dikkat çeken oyunda çıplak bir adam veya kadın olarak ARK isimli gizemli bir adada mahsur kalıyorsunuz. Bu adada avlanmalı, kaynak toplamalı, eşya üretmeli, bitki büyütmeli, teknolojiler araştırmalı ve dayanıklı elementlerle sığınak yapmanız gerekiyor. Kurnazlığını ve kaynaklarını öldürmek veya dev dinozorları ve adada dolaşan diğer ilkel yaratıkları evcilleştirmek ve beslemek için kullanabiliyorsunuz.

ARK: SURVİVAL EVOLVED ÜCRETSİZ OLDU

Kısacası dinazorlar döneminde hayatta kalma oyunu olan Ark: Survival Evolved şu an Steam’de 77 TL’ye satılıyor. Epic Games sayesinde bu oyuna bugün ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Overcooked kampanyası bitmeden hem Overcooked’ı hem de yeni oyunu buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunu bir kere kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu sahip olacağınızı belirtelim.

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