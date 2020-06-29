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Bu hareketlerle kısa sürede kalça eritmek mümkün! Sadece bu 5 egzersizi yaparak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kalçada bulunan fazla yağlardan hepimiz şikayet ederiz, değil mi? Kalça bölgesi yüzünden çoğu kadın istediği kıyafetlerin içerisine giremez, bazı kıyafetlerle kendini rahatsız hisseder. Haydi gelin bu rahatsızlığa bir son verin! Kalça eriten hareketler ile deniz sezonunun açıldığı şu günlerde istediğiniz bikiniyi giyin! İşte kalça eriten etkili hareketler..

Bu hareketlerle kısa sürede kalça eritmek mümkün! Sadece bu 5 egzersizi yaparak...

Kadınların fazla kiloları ne yazık ki ilk olarak kalça bölgesinde toplanıyor. Kalçalarınızın daha ince görünmesini istiyorsanız öncelikle fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız. Kalça eriten hareketler ve bunun yanında hafif bir diyet ile beraber istediğiniz inceliğe kavuşabilirsiniz. Kısa zamanda etki görebilmek için bu egzersizleri haftada 3-4 kez düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

OLMAZSA OLMAZ HAREKETİMİZ; SQUAT!

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Squat hareketinin birkaç çeşidi bulunuyor. Düz squat hareketi kalça ve bacak şekillendirmek için uygun. Zıplamalı squat ise hem kalçalara şekil veriyor hem de kalori yaktırıyor. Yani kalçalarınızı eritmek istiyorsanız zıplamalı squat tam size göre!

Öncelikle ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik bir şekilde durun.
Zıplayın ve ardından arkada bir koltuk varmış gibi çömelin.
Çömelme hareketini kalçalarınızdan güç alarak gerçekleştirin.
Çömelme hareketi sırasında dizlerin ayak parmaklarını geçmediğinden emin olun.

Hareketi 3 set ve 30 tekrar ile gerçekleştirebilirsiniz.
Zayıflamak ve incelmek için hareketlerin tekrar sayılarını arttırmalısınız. Hareketleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek için videolu anlatımlardan yararlanabilirsiniz.

GERİYE TEKME HAREKETİ

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Geriye tekme hareketi fazla tekrar sayıları ile birlikte kalçayı toparlıyor, kaldırıyor ve inceltiyor.

Dizlerinizin üzerinde elleriniz yerde olacak şekilde durun. Kollarınızın omuz hizasında kalmasına özen gösterin.
Daha sonra kalçadan güç alarak bacağınız ile geriye doğru bir tekme atın. Başlangıç pozisyonuna geri gelin.
Aynı hareketi diğer bacağınız için tekrar edin.
Hareketi her iki bacak için 3 set ve 30 tekrar ile gerçekleştirebilirsiniz.

AYAKTA UYGULANAN KALÇA HAREKETLERİ

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Ayakta uygulanan birçok kolay kalça hareketi var. Bu hareketlerin tekrar sayılarını arttırdığınız zaman kısa bir sürede kalçalarınızın inceldiğini göreceksiniz.

İlk hareketimiz için ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik bir şekilde durun.
Bir direk veya sandalyeye tutunarak destek alın.
Bir bacağınızı yana doğru kalçanızdan güç alarak açın ve başlangıç pozisyonuna geri gelin.
Aynı hareketi diğer bacağınız için tekrar edin.
Diğer hareketimiz için yine ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik bir şekilde durun.
Bir bacağınızı arkaya doğru uzatın ve saat yönünde çevirmeye çalışın. Diğer bacağınız için de aynı şekilde hareketi tekrarlayın.
Egzersiz sırasında kalçanın acıdığını hissetmelisiniz.
Bu hareketleri 3 set ve 30 tekrar ile gerçekleştirebilirsiniz.

KARDİYO EGZERSİZLERİ

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İncelme, zayıflama denildiği zaman akla kardiyo egzersizleri geliyor. Bölgesel olarak çalışmak kadar düzenli kardiyo egzersizleri yapmak da incelmek için oldukça etkili oluyor. Yürüyüş, koşu, ip atlama gibi kardiyo hareketlerinden sonra size önerdiğimiz egzersizleri uygularsanız daha kısa bir süre içinde kalçalarınızın eridiğini göreceksiniz!


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