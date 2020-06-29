Bu hareketlerle kısa sürede kalça eritmek mümkün! Sadece bu 5 egzersizi yaparak...

Kadınların fazla kiloları ne yazık ki ilk olarak kalça bölgesinde toplanıyor. Kalçalarınızın daha ince görünmesini istiyorsanız öncelikle fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız. Kalça eriten hareketler ve bunun yanında hafif bir diyet ile beraber istediğiniz inceliğe kavuşabilirsiniz. Kısa zamanda etki görebilmek için bu egzersizleri haftada 3-4 kez düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

OLMAZSA OLMAZ HAREKETİMİZ; SQUAT!

Squat hareketinin birkaç çeşidi bulunuyor. Düz squat hareketi kalça ve bacak şekillendirmek için uygun. Zıplamalı squat ise hem kalçalara şekil veriyor hem de kalori yaktırıyor. Yani kalçalarınızı eritmek istiyorsanız zıplamalı squat tam size göre!

Öncelikle ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik bir şekilde durun.

Zıplayın ve ardından arkada bir koltuk varmış gibi çömelin.

Çömelme hareketini kalçalarınızdan güç alarak gerçekleştirin.

Çömelme hareketi sırasında dizlerin ayak parmaklarını geçmediğinden emin olun.

Hareketi 3 set ve 30 tekrar ile gerçekleştirebilirsiniz.

Zayıflamak ve incelmek için hareketlerin tekrar sayılarını arttırmalısınız. Hareketleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek için videolu anlatımlardan yararlanabilirsiniz.