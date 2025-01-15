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Bu hastalık en çok kadınlarda görülüyor! Önemsiz deyip geçmeyin: Elleriniz sürekli üşüyorsa dikkat!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.01.2025 15:02
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Kış mevsiminde soğuk hava şartlarından kaynaklı bazı sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor veya mevcut hastalıklar tetiklenebiliyor. Her ne kadar sorun gibi görülmese de kış aylarında pek çok kişinin ortak şikayetinin el ve ayaklardaki üşüme olarak ön plana çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Selin Turan, sürekli üşüyen el ve ayaklarda renk değişikliğinin görülmesinin Raynaud hastalığının habercisi olabileceğini vurguladı.

Bu hastalık en çok kadınlarda görülüyor! Önemsiz deyip geçmeyin: Elleriniz sürekli üşüyorsa dikkat!

Kış mevsiminde soğuk havanın çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığı biliniyor. Raynaud hastalığının da özellikle kış mevsiminde daha çok görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Selin Turan, bu hastalığa en çok kadınlarda rastlandığını söyledi.

STRES DE TETİKLEYEBİLİYOR

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Uzm. Dr. Selin Turan, Raynaud’un yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğine değinerek, “Raynaud hastalığı, soğuk hava ya da düşük ısıya maruz kalma, günlük yaşamda yoğun stres yaşama gibi durumlarda, vücudun özellikle uç noktaları olarak sayılabilen parmaklar, burun, dudak, kulak gibi organlara geçici olarak kan akımının kısıtlanması sonucu ortaya çıkan bir dolaşım bozukluğudur.

Bir başka deyişle bu hastalık, kan damarlarının soğuk ya da stres gibi tetikleyicilere karşı anormal şekilde daralması sonucu, özellikle el ve ayak parmaklarında kan akışının azalmasına neden olur. Bu da bölgesel soğukluk, renk değişiklikleri (beyaz, mavi, kırmızı) ve bazen ağrıya yol açabilir. Bu tür değişimlerde vücutta yer alan atardamarlar normale göre fazla büzüşür. Şartlar normale döndüğünde ise belirtilerde gerileme olur” dedi.

RAYNAUD HASTALIĞINDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Raynaud hastalığının teşhisinin, genellikle hastanın tıbbi geçmişi, fiziksel muayenesi ve belirli testlerle yapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Selin Turan, şöyle devam etti:

“Bu sorun, genellikle kadınlarda, genç yaş grubunda, genetik yatkınlık olan bireylerde, otoimmün ve bağ doku hastalığı olanlarda, sigara kullananlarda, stresli insanlarda, titreşimli el aletleri kullananlarda daha sık görülür.”

ELLERİ VE AYAKLARI DARBEDEN KORUMAK ÖNEMLİ

Kış mevsiminde Raynaud hastalığına sahip bireylerin semptomlarının, soğuk hava nedeniyle şiddetlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Selin Turan, “Kış aylarında semptomları önlemek ve hastalığın kötüleşmesini engellemek için bazı önlemler alınabilir. Bu durumda aşırı soğuğa maruz kalınmamalıdır.

Tütün içeren ürünlerden ve kafeinden uzak durulmalıdır. Dengeli ve düzenli beslenilmeli; egzersiz yapılmalıdır. Stresten olabildiğince sakınılmalıdır. Ayrıca kış mevsiminde eldiven kullanılmalı; ayak ve eller dışarıdan gelebilecek her türlü darbeye karşı korunmalıdır. Doktorun önerdiği ilaç tedavisine uyulmalıdır” şeklinde konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
hastalık sağlık
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