Bu hastalık kendini böyle belli ediyor! Cinsel ilişki sonrası kanama oluyorsa dikkat

Tüm dünyada kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sırada görülen kanser türü olan rahim ağzı kanserinin gelişimi, uzun yıllar sürüyor. Yavaş gelişen bir kanser türü olması sebebiyle, düzenli tarama ve muayeneler ile saptanması ve tedavisi mümkün oluyor ve kanser önlenebiliyor.

ADET DIŞI KANAMANIZ VARSA...

Rahim ağzı kanserinin erken dönemde genellikle herhangi bir belirtisi olmamaktadır. Bu belirti olmayan dönemde saptanan anormal smear testi ile rahim ağzı kanserinden şüphelenilebilmektedir. Adet dışı kanama- lekelenme cinsel ilişki sonrası kanama, menopoz sonrası kanama, sulu pembe- kahverengi akıntı, adet kanamasının miktarının normalden fazla olması gibi belirtileri olabileceği gibi ileri dönemde kasık ağrısı, idrar yapma ile ilgili problemler, bacaklarda ödem, kilo kaybı gibi yakınmalara yol açabilir.

GÖRÜLME RİSKİ BU DURUMLARDA ARTIYOR;

• Birden çok cinsel partnerin olması

• Birden çok kişiyle cinsel deneyim yaşamış erkek partnerin olması

• 18 yaş öncesi cinsel deneyim yaşamak

• Sigara içmek

• Bağışıklık sisteminin baskılanmasına sebep olan durumlar (AIDS, organ nakli gibi)

• Diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

• Çok doğum yapmak