Bu hatalar cildinizi mahvedebilir! İşte cilt bakımında doğru bilinen yanlışlar...

Yatmadan önce yüzünüzü temizleyip yıkamak, gerçekten yorgun olduğunuzda hiç de cazip değildir. Ama her yaşta sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için yapmanız ve yapmamanız gereken şeyler var. İşte bu yazının konusu yapmamanız gerekenler hakkında. Cilt bakımı rutininde yapılan en yaygın 5 hatadan korunmak için ipuçlarını takip edin!
YÜZÜNÜZÜ ÇOK HIZLI YIKIYORSUNUZ
Tam da bu noktada yüz yıkamayı cilt bakım rutininizin en önemli parçası olarak düşünün. Kendinize zaman ayırmak emin olun sizi daha iyi hissettirecek. Kullandığınız temizleyici ürünü fazla ovmadan yüzünüze hafifçe masaj yaparak uygulamaya ne dersiniz? Hızlı bir yıkama cildinizdeki kirlerin tamamıyla arınmasını sağlayamaz.
ÇOK FAZLA PEELİNG YAPIYORSUNUZ YA DA HİÇ YAPMIYORSUNUZ
Peelingi aşırı yapmak, sert fırçalar kıllanmak cildinizde kuruluğa, tahrişe ve hatta bazen iltihaplanmaya yol açar. Cildiniz pul pul dökülebilir ve akneye yatkın bir hale dönüşebilir. Bunun aksine hiç peeling yapmazsanız da ciltteki ölü derilerin atılması sağlanamaz ve cilt rahat nefes alamaz hale gelir. Cildinize sürdüğünüz serum ve kremlerden hiçbir fayda göremezsiniz. Zamanında, düzenli peeling işlemi yapmak daha az siyah nokta, pürüzsüz bir cilt ve eşit bir cilt tonu demektir. Cildinize en uygun peelingi bulup dengeli bir şekilde uygulamak en iyisi.
YÜZ TEMİZLEME MENDİLLERİ KULLANIYORSUNUZ
Aslında harika bir cilt bakım rutininin olması çok da karmaşık değildir. Çok fazla cilt bakımı tavsiyesi kafa karıştırıcı olabilir, yanlış ürünler kullanabiliriz ama biraz dikkatle muhteşem cilde ulaşmak mümkün. Bu noktada yapılan hatalardan biri de makyajınızı çıkarmak için kullandığınız temizleme mendilleri. Bu mendiller cildinizin tahriş olmasına neden olur, bu yüzden gerçekten acil durumlar dışında kullanmamaya dikkat etmelisiniz.
DOĞRU SICAKLIKTA SU KULLANMIYORSUNUZ
Evet, cildinizi temizlerken kullandığınız suyun sıcaklığı çok önemli. Örneğin yağlı bir cilde sahipseniz ve cildinizi sadece sıcak suyla temizleyince yağından arındıracağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sıcak su tahrişe, kuru cilde ve bazı durumlarda kılcal damarların çatlamasına sebep olabilir. Buz gibi soğuk su da iyi sonuçlar doğurmaz, en iyisi yüzünüzü yıkamak için ılık suyu tercih etmenizdir.
GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMIYORSUNUZ
İşte yapılan en önemli hatalardan biri; güneş koruyucu kullanmamak. Cildinizin güneşe maruz kaldığında kısa sürede yaşlanacağını, hatta cilt kanseri gibi önemli hastalıklara yol açabileceğini aklınızda tutarak hava kapalı bile olsa özellikle yüzünüz için güneş koruyucu kullanmanız çok önemli.
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