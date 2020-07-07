Bu hatalar cildinizi mahvedebilir! İşte cilt bakımında doğru bilinen yanlışlar...

Yatmadan önce yüzünüzü temizleyip yıkamak, gerçekten yorgun olduğunuzda hiç de cazip değildir. Ama her yaşta sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için yapmanız ve yapmamanız gereken şeyler var. İşte bu yazının konusu yapmamanız gerekenler hakkında. Cilt bakımı rutininde yapılan en yaygın 5 hatadan korunmak için ipuçlarını takip edin!

YÜZÜNÜZÜ ÇOK HIZLI YIKIYORSUNUZ

Tam da bu noktada yüz yıkamayı cilt bakım rutininizin en önemli parçası olarak düşünün. Kendinize zaman ayırmak emin olun sizi daha iyi hissettirecek. Kullandığınız temizleyici ürünü fazla ovmadan yüzünüze hafifçe masaj yaparak uygulamaya ne dersiniz? Hızlı bir yıkama cildinizdeki kirlerin tamamıyla arınmasını sağlayamaz.

ÇOK FAZLA PEELİNG YAPIYORSUNUZ YA DA HİÇ YAPMIYORSUNUZ

Peelingi aşırı yapmak, sert fırçalar kıllanmak cildinizde kuruluğa, tahrişe ve hatta bazen iltihaplanmaya yol açar. Cildiniz pul pul dökülebilir ve akneye yatkın bir hale dönüşebilir. Bunun aksine hiç peeling yapmazsanız da ciltteki ölü derilerin atılması sağlanamaz ve cilt rahat nefes alamaz hale gelir. Cildinize sürdüğünüz serum ve kremlerden hiçbir fayda göremezsiniz. Zamanında, düzenli peeling işlemi yapmak daha az siyah nokta, pürüzsüz bir cilt ve eşit bir cilt tonu demektir. Cildinize en uygun peelingi bulup dengeli bir şekilde uygulamak en iyisi.