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Bu hataları yapmayın! Sağlığınızı etkiliyor

09.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Gittikçe artan sıcaklıklar sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Değişen hava koşullarına uyum sağlayarak yaşam alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Yaz aylarında beslenme düzeni sağlık için çok büyük önem taşıyor. Yenilen ağır ve yağlı yiyecekler sağlığınızı tehlikeye atabilir.

Bu hataları yapmayın! Sağlığınızı etkiliyor

Yaz aylarının gelmesi heyecanla beklendi. Yaz aylarında hastalıklara karşı daha dirençli olunduğu düşünülse de sıcak havalar sağlığa oldukça etki ediyor. Sağlığı korumak adına beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar yaz aylarında ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması hakkında uyarılarda bulunuyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alagöz, "Akdeniz tipi beslenme dediğimiz soğuk salatalar, yine soğuk meyveler daha fazla tüketilebilir. Kesinlikle yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım" dedi.

GÜNEŞ IŞIĞININ DİK GELDİĞİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

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Gün içinde 30 dereceyi aşan sıcaklara karşı uyarılarda bulunan iç hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alagöz, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde mümkünse dışarı çıkılmamasını önerdi. Uzm. Dr. Alagöz, "Hem bölgemiz hem de ülke çapında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte belirli sıcaklar, belirli aralıklarda daha fazla etkili olmaktadır. Öncelikle işi olmayan gruptaki kişiler, mümkünse saat 11.00 ile 15.00 arasında güneş ışınlarının daha dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamayı tercih etmeliyiz. İlla ki işi olan bir grup olacaktır. Çıkarsak kesinlikle güneş gözlüğü, şapka, özellikle geniş şapkalar tercih edelim. Mümkünse güneş kremleri de olabilir. Belirli risk gruplarında sıcaklıklar daha fazla hissedilir, daha fazla sıkıntılı seyredebilir. Bunlar 4 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlar, hipertansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği grubundaki bulunan kişilerde bu sıkıntılar daha fazla seyredebiliyor" diye konuştu.

SIVI TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

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Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Alagöz, "Özellikle bu dönemde olabildiğince sıvı tüketimini bir miktar attırmamız lazım. Normalde 2,5 litre günlük sıvı tüketimi olması gerekirken bu dönemlerde sıcaklıkla eş değer olarak bunlar 4,5 litreye kadar çıkılabilir. Her grupta bunu önermiyoruz tabi. Kronik böbrek yetmezliği olup yüklenme tablosu dediğimiz daha çok böyle sıvı tutma durumu olan kalp yetmezliği gibi gruplarda idrar sıvı atılımı daha zor olduğu için aşırı miktarda sıvı tüketimini önermiyoruz. Özellikle Akdeniz tipi beslenme dediğimiz soğuk salatalar, yine soğuk meyveler daha fazla tüketilebilir. Kesinlikle yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım" şeklinde konuştu.

KOYU RENKLİ KIYAFETLERDEN UZAK DURUN

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Yaz aylarında çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Alagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yaz aylarında daha harareti aldığı söylenilen ve tüketilen bazı içeceklerimiz var. Milletimizce de çok seviliyor bu içecekler. Ön planda olan çay tüketimi bu dönemde azaltılmalı, kahve de aynı şekilde, alkol de aynı şekilde. İçinde bulunan kafein denilen bazı maddeler idrar atımını arttırmaktadır. Olabildiğince bunlardan da kaçınmalı. Su, doğal maden suyu, ayran tüketimi ön planda arttırabilir. Yine sıcak havalarda açık renkli, pamuksu kıyafetler tercih edilebilir. Koyu renkli kıyafetler daha çok güneşi tutup ısı kaybını da engellediği için bunlardan kaçınılmalı. Belirli saat aralıklarında çok ihtiyaç olmadığı müddetçe dışarı çıkmamak gerekiyor. Bahsettiğimiz önerileri yaparak kendimizi sıcak çarpmasından koruyabiliriz bu şekilde.”

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