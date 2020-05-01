Bu iğne oyası modellerini herkes birbirinden sır gibi saklıyor! İşte o modeller...

Küçüklüğümüzden beri anneannelerimiz, babaannelerimiz ya da annelerimizin elinde hep bir şeyler görürüz. Bazen bir çift şiş, bazen de bir tığ ile ne kadar güzel şeyler üretir o eller. İşte bunlardan bir tanesi de iğne oyasıdır. Kimi zaman havlu kenarlarını, kimi zaman da yazmaların kenarını süsler. Şimdi size gerçekten bayılacağınız harika iğne oyas örnekleri vereceğiz...

1. DÖRT YAPRAKLI KARANFİL

Her yerde çiçekler açsın istiyorsanız, istediğiniz renklerde yapabileceğiniz bir karanfil modeli. Tabana dört zürafa yapılarak başlanan modelde zürafalar eksilerek devam eder. Yan taraflardan bir yuva oluşturulur ve kirpik yapılarak karanfilin yaprağı oluşturulmaya başlanır. Kirpikler bitince yine zürafa yapılır. Tabandan başlanan zürafalardan en üsttekinin üzerine gelinir ve çiçeğin dalı oluşturulur. Dal yapıldıktan sonra diğer tarafa geçilir ve ikinci yaprak aynı aşamalarla oluşturulur. Ardından ortadaki tohum oluşturulur ve zürafalarla karanfil yaprakları yapılır. Dört yapraklı karanfiliniz hazır.

2. GELİN TACI

Çiçek kısmı üç aşamada işlenen bir modeldir. Tabana geniş bir zürafa çekildikten sonra kirpiklerle çiçeğin ilk yaprağı oluşturulur. Tabandan iki zürafa atlayarak çiçeğin ikinci aşaması için yeni bir renk alınır ve yeniden zürafa çekilerek tepede birleştirilir ve çiçeğin ikinci aşaması tamamlanır. Son aşama için tekrar tabandan iki zürafa atlanır ve çiçeğin ikinci aşamasındaki zürafalara bağlanarak büyük zürafalar elde edilir. Çiçeğin üçüncü aşaması ile sık iğne dolanarak tamamlanır.