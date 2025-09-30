KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi

Kombin yaparken ya da aksesuar kullanırken elimiz sık sık aynı renklere gider çünkü en risksizi budur aslında. Ama biraz cesaret ve yaratıcılık ile farklı iki rengi birleştirerek ortaya harika şeyler çıkarmak mümkün!

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi

1. Kahverengi ve siyahın uyumuna bakalım mı?

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 1


Acı kahve ya da açık kahverengi bir blazer ceket ile siyah mom jeans birlikteliği şahane durur! Hatta jeans seçimi kahverengi ve blazer ceket siyah olursa da uyumlu olur.

2. Yeşil ve mor ikilisine de bir şans vermek gerek!

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 2
Spor kombinleri de önemli elbette. Siyah giyinmek daha risksiz görünebilir ama eğer sporda kendini çok yormayacaksan yeşil tayt ve mor crop giyinmenin kimseye bir zararı olmaz!

3. Mavi ve kahverengi bir kombin nasıl durur?

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 3
Kahverenginin ağırlığını mavinin canlılığıyla yumuşatmış oluyoruz. Mavinin de hafifliğini kahverengi ile biraz daha modern hale getiriyoruz. İki rengin uyumu şahane!

4. Bordo ile pembe birbirine yakışır mı? Elbette yakışır!

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 4
Yakın tonlar bazen ortaya mükemmel bir uyum çıkarır ama bazen de hiç uyumlu olmaz. Bordo ve pembenin uyumsuz olduğu düşünülür ama bordo bir etek ile pembe bir üst bizce çok uyumlu olur! Bonus olarak da fıstık yeşili bir ayakkabı ya da bir aksesuar seçebilirsin.

5. Beyazı her renkle kombinleyebilirsin. Mor da dahil!

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 5
Beyaz bir pantolonun varsa üstüne dilediğin rengi kullanabilirsin. Mesela mor bir bluz ile beyaz keten pantolon gayet uyumlu durur.

6. Kontrast yaratmak için koyu yeşil ve sarıya şans vermelisin.

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 6
Aslında koyu yeşil, siyah ile güzel kombinlenir ama sarı ile kombinlemek biraz cesaret isteyen bir renk. E biz de bu önyargıyı kırmak için bu moda önerilerini sıralıyoruz! Koyu yeşil pantolon ve sarı bir üst ile uyumlu bir ikili oluşturabilirsin.

7. Peki ya sarı ve siyahın uyumu desek?

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 7
Sarı rengi kombinlemenin çok kolay olmadığından bahsetmiştik. Şimdi de sarıyı siyah ile kombinlemenin kolaylığını ele alıyoruz! Kontrast yaratmak istersen bu iki rengi birbiriyle kombinleyebilirsin. Aksesuarlar siyah olacak ama!

8. Pembe ve kahverengi ikilisi de uyumlu durur.

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 8
Risk aldığını ve uyumsuz olacağını düşünebilirsin ama pembe ve kahverengi de uyumlu iki renk. Sadece tonu tutturmak zor olabilir ama sana her konuda olduğu gibi bu konuda da güveniyoruz!

9. Mor ve turuncudan da bahsedelim!

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 9
Soğuk bir renk olan mor, sıcak olan turuncuyla gayet uyumlu duruyor. Eğer dolabında bu renkler varsa hemen denemeni tavsiye ederiz!

10. Turuncunun koyu maviyle uyumu... Çok hoş görünüyor.

“Bu iki renk bir arada olur mu?” ön yargını kıracak 10 moda önerisi 10
Turuncunun sıcaklığı ve koyu mavinin soğukluğu zıt olsa da gayet uyumlu duruyor. Bu iki rengi aksesuarlarına ve hatta telefon kılıfına bile yansıtarak dikkat çekici bir kombin hazırlayabilirsin.

Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.