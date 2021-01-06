Bu iki yaygın temizlik hatası, tuvaletinizi bakteriler için üreme alanı haline getiriyor!

Tuvaletinizi temizlerken bu hataları yapıyor musunuz?

Yıkamadan önce kapağı kapatın: İngiliz araştırmaları, insanların yüzde 70'inden fazlasının önceden kapağı kapatmadan tuvaletlerini sifonu çektiğini göstermiştir. Tuvaletin sifonu büyük bir güçle gerçekleşir ve bu nedenle kirli su ufacık küçük parçacıklar halinde etrafa savrulur. Bu parçacıklar beş metreye kadar havaya fırlatılabilir. Bu, diş fırçanıza, havlunuza veya çamaşır sepetinize kolayca bulaşabilecekleri anlamına gelir. Bundan sonra sifonu çekmeden önce kapağı kapatacağız.

Kullandıktan sonra tuvalet fırçasını kurumaya bırakın: Bazen, sifonu çektiğimizde geride bir şeyler kalır. Tabii ki tuvalet fırçası devreye giriyor. Ancak, kullandıktan sonra içindeki suyu biraz silkeleyip tekrar sırılsıklam bırakmazsanız, bakterilerin hızla üremesi için mükemmel bir ortam sağlarsınız. Tuvalet fırçanızı bir dahaki sefere kullandığınızda, klozete temizlemek yerine yalnızca daha fazla bakteri aktaracaksınız! Riski en aza indirmek ister misiniz? Fırçayı her kullanımdan sonra çamaşır suyu ile temizlemeli ve klozet üzerinde kurumaya bırakmalısınız. Tamamen kuruyana kadar geri koymayın.

