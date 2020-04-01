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Bu ilçede 3 kişi yan yana yürüyemiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 3 kişinin yan yana yürümesi yasaklandı. Suşehri kaymakamlığı Hıfzıssıhha yeni koronavirüs salgın riski kapsamında birtakım ek tedbirler aldığını da açıkladı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona tedbirleri kapsamında 3 kişinin yan yana yürümesi yasaklandı.
Suşehri kaymakamlığı Hıfzıssıhha yeni korona virüs salgın riski kapsamında birtakım ek tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında 3 kişinin yan yana yürümesi yasaklandı. Suşehri Belediyesi Zabıta ekipleri kararın ardından şehir merkezinde denetimlerine başladı. İlçe halkı için alınan kararı, toplum sağlığı açısından faydalı bulduklarını belirttiler.

Kurulun aldığı diğer kararlar ise şu şekilde duyuruldu:

“Başta İstanbul’dan olmak üzere il dışından gelen tüm vatandaşlarımızın 14 gün evlerinde karantinada kalmalarına karar verilmiştir. 14 gününü dolduruncaya dek evlerinde karantinada kalacaklarına dair taahhütname imzalatılacaktır. Şehirlerarası toplu taşıma araçları Suşehri’nden sadece Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine yolcu taşıyabilecek olup, Sivas merkeze ve diğer ilçelerimize ancak seyahat belgesi olanları taşıyabilecektir. Sivas’a giden özel araçlar için de koltuk kapasitelerinin yarısından fazla yolcu taşımaları yasaklanmıştır. Tarım sektöründe 65 yaş üstü vatandaşlarımıza esneklik tanınacaktır. Şehir içi dolmuşların yolcu taşıma faaliyetlerine son verilecektir. 3 kişiden fazla yan yana yürümek ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunmak yasaktır. Mevsimlik işçilerin sağlık kontrolü sağlayacak. Kapanan şantiyelerde çalışan işçilerin evlerine dönmeleri izin verilmeyerek, şantiyelerinde karantinada kalmaları sağlanacak.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas koronavirüs salgın Tedbir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizimde nasibimize böyle cahil bir yönetim düştü. Yasakçı zihniyetten kurtulup, bilinçlenmek gerekiyor ki bilinçli sağlıklı düşünebilen yönetim seçelim. Salgın hastalık önlenemez sadece hastalığı tedavi edebilirsin.Tedavisini bulamadığın salgın hastalıklarda toplumsal bağışıklık kazanır vücut, çok uzun bir konu anlatsam buraya sığmaz.
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