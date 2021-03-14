Bu ilçelerin şelalelerinin 10 yaşındaki Yağmur tanıtıyor

Bu zamana kadar 5 tane şelaleyi gidip görüntüleyen minik kız, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan traverten şelalesini görüntüledi. Şelale, görüntüsüyle travertenleri andırıyor. İlçeye bağlı Çakallar ve Mustafalar köyü sınırlarında bulunan şelale pek bilinmiyor.

İLÇEDEKİ ŞELALELERİ GEZEREK TANITIMINI YAPIYOR

Tabiat harikası şelalenin herkes tarafından gezilip görülmesi gerektiğini ifade eden Yağmur Uslu, "İlçemiz tabi güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Çok sayıda şelale var. Ben bu zamana kadar 5 tanesini görüp kayıt altına aldım. Bu altıncı şelale. Araştırıyorum, ilçemizde hangi köyde şelale varsa gidip tanıtımını yapıyorum. Bu traverten şelalesi güzelliğiyle hayran bırakıyor. Bu şelaleyi görmeyi herkese tavsiye ediyorum" dedi.

İHA

