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Bu ilçelerin şelalelerinin 10 yaşındaki Yağmur tanıtıyor

14.03.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Bu ilçelerin şelalelerinin 10 yaşındaki Yağmur tanıtıyor

Bursa'daki traverten şelalesi, güzelliğiyle ziyaretçilerinin hafızasına kazınıyor. Kentin tabiat harikası ilçesindeki şelaleyi görüntüleyen 10 yaşındaki Yağmur Uslu, Mustafakemalpaşa ilçesindeki şelaleleri tek tek gezerek göremeyenlere tanıtıyor.

Bu zamana kadar 5 tane şelaleyi gidip görüntüleyen minik kız, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan traverten şelalesini görüntüledi. Şelale, görüntüsüyle travertenleri andırıyor. İlçeye bağlı Çakallar ve Mustafalar köyü sınırlarında bulunan şelale pek bilinmiyor.

İLÇEDEKİ ŞELALELERİ GEZEREK TANITIMINI YAPIYOR

Tabiat harikası şelalenin herkes tarafından gezilip görülmesi gerektiğini ifade eden Yağmur Uslu, "İlçemiz tabi güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Çok sayıda şelale var. Ben bu zamana kadar 5 tanesini görüp kayıt altına aldım. Bu altıncı şelale. Araştırıyorum, ilçemizde hangi köyde şelale varsa gidip tanıtımını yapıyorum. Bu traverten şelalesi güzelliğiyle hayran bırakıyor. Bu şelaleyi görmeyi herkese tavsiye ediyorum" dedi.

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İHA

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Bursa
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