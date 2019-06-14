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BÜ ile İÜ'den Parkinson araştırması

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

İki üniversitenin iş birliği ile Parkinson hastalığında kognitif bozulmanın erken tanı ve teşhisi için inter-disipliner bir araştırma yürütülüyor

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğiyle Parkinson hastalığında kognitif bozulmanın erken tanı ve teşhisi için inter-disipliner bir araştırma yürütüldüğü belirtildi.

BÜ'den yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı Kurucusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Öztürk Işık'ın yürütücülüğünde, Parkinson hastasının dikkat, bellek, dil kullanma ve anlama, öğrenme, değerlendirme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel yetilerindeki bozulmanın (kognitif) erken evrede teşhisi için birden fazla biyobelirteçin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapılıyor.

TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Işık, Parkinson'un nörodejeneratif bir hastalık olduğunu, son 20 yıl içinde 50 yaş üstü 4 milyonu aşkın kişiyi etkilediğini, Türkiye'de 150 bin civarında Parkinson hastası bulunduğunu aktardı.

Doç. Dr. Işık, hastalığın olası sebepleri arasında geçmiş beyin travması ve çevresel ve bazı genetik faktörlerin yer aldığını kaydederek, Parkinson hastalarının yüzde 27'sinde görünür motor bozukluklara ilave olarak, hafif kognitif bozulmalar da saptandığını ve bu durumun ileri dönemde Parkinson hastalığı demansına evrilmede önemli bir öngörücü olabileceğini anlattı.

Söz konusu araştırmada manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarından elde edilen verileri makine öğrenme algoritmaları yoluyla analiz ettiklerini belirten Işık, şu bilgileri verdi:

"Hekimler, Parkinson hastalığı kognitif bozukluğu erken evrede teşhis edilebilirse hastalık demansa evrilmeden hastalarına yeni olası tedavileri verme umudu taşıyorlar. Biz bu çalışmada, Parkinson hastalığında hafif kognitif bozukluğun daha iyi tanımlanmasını hedefliyoruz. Hastalık beyindeki hangi bölgeleri etkiliyor, kan akışını nasıl etkiliyor ve beynin kimyasında ve bağlantısallığında ne gibi değişiklikler oluyor, bu çalışmada tüm bu değişimleri anlamlandırmaya çalışıyoruz."

Esin Öztürk Işık, bu çerçevede, 33 hafif kognitif bozukluğu olan, 27 kognitif olarak normal olan Parkinson hastalığı tanısı almış hastalardan ve 17 sağlıklı gönüllüden olmak üzere toplam 77 katılımcının öncelikle klinik değerlendirilmesinin ve nöropsikolojik testlerinin nöroloji uzmanları tarafından yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Üniversitesinden projede yer alan ekibin yaptığı nöropsikolojik test değerlendirme sonuçlarına göre hastalar gruplandırıldı. Biz de bu hastaların manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ölçümlerinden elde edilen bulguları biyoistatistiksel analizler ve makine öğrenme algoritmalarıyla değerlendirerek hafif kognitif bozulmanın varlığını ve demansa evrilme olasılığını belirten biyoişaretleyicilerin bulunmasını amaçladık. Bu çalışmalar sonucunda, Parkinson hastalığında hafif kognitif bozukluğun objektif teşhisine yardımcı olabilecek ve demansa evrilme sürecini tahminde kullanılabilecek nörogörüntüleme temelli biyoişaretleyicileri belirledik."

Işık, bu biyoişaretleyiciler kanalıyla demansın erken evrede değerlendirilmesinin ve nedene yönelik tedaviler erişilebilir olduğunda, risk altındaki bireylerde kognitif bozulmanın seyrinin yavaşlatılmasına yönelik tedbirlerin erken dönemde alınmasının mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Projenin mühendislik ayağında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünden Doç. Dr. Aziz Müfit Uluğ görev alırken, tıp ayağını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hakan Gürvit, Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Doç. Dr. Başar Bilgiç ve Fizyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Tamer Demiralp oluşturdu. İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Erdem Tüzün ise projede danışman olarak görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi parkinson

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