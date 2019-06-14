BÜ ile İÜ'den Parkinson araştırması

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğiyle Parkinson hastalığında kognitif bozulmanın erken tanı ve teşhisi için inter-disipliner bir araştırma yürütüldüğü belirtildi.

BÜ'den yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı Kurucusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Öztürk Işık'ın yürütücülüğünde, Parkinson hastasının dikkat, bellek, dil kullanma ve anlama, öğrenme, değerlendirme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel yetilerindeki bozulmanın (kognitif) erken evrede teşhisi için birden fazla biyobelirteçin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapılıyor.

TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Işık, Parkinson'un nörodejeneratif bir hastalık olduğunu, son 20 yıl içinde 50 yaş üstü 4 milyonu aşkın kişiyi etkilediğini, Türkiye'de 150 bin civarında Parkinson hastası bulunduğunu aktardı.

Doç. Dr. Işık, hastalığın olası sebepleri arasında geçmiş beyin travması ve çevresel ve bazı genetik faktörlerin yer aldığını kaydederek, Parkinson hastalarının yüzde 27'sinde görünür motor bozukluklara ilave olarak, hafif kognitif bozulmalar da saptandığını ve bu durumun ileri dönemde Parkinson hastalığı demansına evrilmede önemli bir öngörücü olabileceğini anlattı.