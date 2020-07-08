Bu ipuçları sayesinde makyajsız da çok güzel görüneceksiniz! İşin uzmanı açıkladı...

Sağlıkla ışıldayan bir cilde sahip olmak herkesin hayalidir fakat cilt lekeleri, sivilce ve renk eşitsizliği gibi etkenler insanları makyaja yönlendirir. Makyaj yapmaya gerek kalmadan hayal ettiği güzel görünüşe sahip olmayı kim istemez ki? Haydi, bu problemin çözümlerini birlikte inceleyelim.

CİLT PROBLEMLERİNİZİ GİZLEMEYİN, ÇÖZÜN!

Siyah noktalarınızı ve diğer cilt problemlerinizi gizlemek sizi kısa vadede kurtarabilir ama cildiniz ömür boyu sizinle! Bu yüzden, öncelikle cildinizde bulunan sağlık sorunları için uzman bir dermatoloğa gitmeli ve bu problemlerle savaşmalısınız. Kalitesine güvendiğiniz güzellik merkezlerine giderek cildiniz için gerekli bakımı da belirli aralıklarla yaptırabilirsiniz. Makyaj malzemelerine vereceğiniz parayı, uzman bir kliniğe vermek çok daha verimli sonuçlar almanızı sağlayabilir.

KAŞLAR VE KİRPİKLER GÜZELLİĞİN ANAHTARI!

Karşımızdaki insana ilk kez baktığımızda göz bölgesine odaklanırız. Güzelce şekillenmiş kaşlar ve bakımlı kirpikler, sizi bakımlı ve genç gösterir. Kaşlarınız için yüz şeklinize uygun ve boşlukları olmayan bir kaş dizaynı yaptırarak işe başlayabilirsiniz. Bakım yağlarıyla ile gür ve parlak kaşlarla kirpiklere sahip olabilirsiniz. Göz bölgeniz bakımlı olduğunda ne kadar değişeceğinize inanamayacaksınız!