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  4. Bu ipuçları sayesinde makyajsız da çok güzel görüneceksiniz! İşin uzmanı açıkladı...

Bu ipuçları sayesinde makyajsız da çok güzel görüneceksiniz! İşin uzmanı açıkladı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyajla değil de, doğal haliyle güzel görünmek isteyenleri buraya alalım! Bakımlı görünmek için her gün makyaj yapmak hem yorucudur hem de cildinize uzun vadede zarar verir. Makyajsız güzel görünmenin sırrı ise aslında oldukça basit. Birkaç temel bakım aşaması ve düzenli egzersizle ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Tüm detaylar yazımızda sizi bekliyor.

Bu ipuçları sayesinde makyajsız da çok güzel görüneceksiniz! İşin uzmanı açıkladı...

Sağlıkla ışıldayan bir cilde sahip olmak herkesin hayalidir fakat cilt lekeleri, sivilce ve renk eşitsizliği gibi etkenler insanları makyaja yönlendirir. Makyaj yapmaya gerek kalmadan hayal ettiği güzel görünüşe sahip olmayı kim istemez ki? Haydi, bu problemin çözümlerini birlikte inceleyelim.

CİLT PROBLEMLERİNİZİ GİZLEMEYİN, ÇÖZÜN!

Siyah noktalarınızı ve diğer cilt problemlerinizi gizlemek sizi kısa vadede kurtarabilir ama cildiniz ömür boyu sizinle! Bu yüzden, öncelikle cildinizde bulunan sağlık sorunları için uzman bir dermatoloğa gitmeli ve bu problemlerle savaşmalısınız. Kalitesine güvendiğiniz güzellik merkezlerine giderek cildiniz için gerekli bakımı da belirli aralıklarla yaptırabilirsiniz. Makyaj malzemelerine vereceğiniz parayı, uzman bir kliniğe vermek çok daha verimli sonuçlar almanızı sağlayabilir.

KAŞLAR VE KİRPİKLER GÜZELLİĞİN ANAHTARI!

Karşımızdaki insana ilk kez baktığımızda göz bölgesine odaklanırız. Güzelce şekillenmiş kaşlar ve bakımlı kirpikler, sizi bakımlı ve genç gösterir. Kaşlarınız için yüz şeklinize uygun ve boşlukları olmayan bir kaş dizaynı yaptırarak işe başlayabilirsiniz. Bakım yağlarıyla ile gür ve parlak kaşlarla kirpiklere sahip olabilirsiniz. Göz bölgeniz bakımlı olduğunda ne kadar değişeceğinize inanamayacaksınız!

GÜNEŞ KREMİ DEMEK GENÇ BİR CİLT DEMEK!

Ülkemizde hak ettiği değeri bulamayan güneş kremleri, aslında sağlık ve güzelliğin temelini oluşturur. Güneşin zararlı ışınları cildinize tahmin ettiğinizden daha fazla zarar veriyor. Dışarıya çıktığınız her gün mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Güneş kremi kullanmadığınızda cildiniz daha yaşlı, buruşuk ve sağlıksız görünecek ama bu değişim uzun yıllar içerisinde olduğu için siz negatif etkileri hemen fark edemeyebilirsiniz.

SU, SPOR, SAĞLIKLI BESİNLER

Sağlıklı yaşamak için gereken her şey aslında güzel görünmek için de gereken şeylerdir. Su, cildin elastikiyetini yükselttiği için kırışmaları engeller ve cildin ışıldamasını sağlar. Az su içtiğinizde cildiniz yorgun görünür ve renk değişimleri oluşabilir. Bol bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

Spor ise zaten vücudunuzun şekle girmesine ve formda görünmenize direkt etki eden bir faktördür. Yüzünüz için ek olarak yapabileceğiniz yüz yogası hareketleriyle gergin bir boyun hattına ve yüze sahip olabilirsiniz. Son zamanlarda oldukça popüler olan yüz yogası, sporla birleştiğinde harikalar yaratabilir. Tabii, bütün bunların bir haftada olmasını bekleyemezsiniz. Her güzel şey gibi bu da zaman alacaktır.

Sağlıklı besinler ise bakımla koruduğunuz cildinizde oluşabilecek yeni problemlere set çeker.

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