'Bu işler bana bakan bey demeye benzemez' Eski belediye başkanı Mehmet Keleş, Faruk Özlü'ye sert sözlerle yüklendi: Afişimizi parçalatıyor ama karşıma çıkamaz

Konuralp TV canlı yayınında Düzce’nin sorunlarına değinen İyi Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş, neden tekrar aday olduğu, hataları olup olmadığı, başkan olursa nasıl bir başkan olacağı ve Düzce için yeni vizyonu konularında önemli açıklamalarda bulundu.

"ONUR MÜCADELESİ VERİYORUM"

Konuralp TV’de Mücahit Özcan’ın “Neden tekrar aday oldunuz?” sorusuna cevap veren Keleş, “Onur mücadelesi veriyorum. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum.” dedi. “Neden istifa ettiniz? Neden mücadele etmediniz?” sorusuna ise “O günün şartlarında mümkün olsa bile faydasız bir çaba olacaktı. Kadir Topbaş’ı, Melih Gökçek’i öğüten bir değirmene karşı çıkmak anlamsız olacaktı.” cevabını verdi. “Korktunuz mu? Neden çekindiniz?” sorusuna ise “Korkmadım. Çekinmedim. Gücüm yetmedi. Kadir Topbaş’ın gücü yetmedi. Melih Gökçek’in gücü yetmedi. Bugün gücünü mü kaybetti o değirmen? Peki bugün bu güce nasıl karşı çıkıyorum? Çünkü yalnız değilim. Halk da aynı değirmen tarafından öğütüldüğünü bugün görüyor. Değirmen halkı öğütmeye başladı. Gücünü halktan alan değirmen ona bu gücü veren halkı öğütüyor. Bugün buna karşı çıkmazsam geçmişimi ve kendimi inkar etmiş olurum.” şeklinde cevap verdi.

"KİMİN CEBİNDEN ÇIKIYOR BU PARA"

Kazanacağınıza inanıyor musunuz? sorusuna “Ben tek başıma kazanmayacağım. Düzce halkı kazanacak. Sayın bakanın bilbord zorbalığına dur diyecek. Düzcenin Tayyibi benim havasına son verecek.” şeklinde cevap veren Mehmet Keleş, “Vatandaş su faturasını ödeyemiyor, pazardan eve eli boş dönüyor, çocuğuna okul harçlığı veremiyor, emeklinin evde durmaya yüzü yok, dışarı çıksa kahvede çay içecek parası yok, siz kalkacaksınız ben bakanım diyeceksiniz, her yere boy boy resimlerinizi asacaksınız, ben dürüstüm diyeceksiniz, doğru adamım diyeceksiniz. Öyle mi sayın bakan? 30 ar 40 ar kişilik ziyafetler veriyorsunuz. Kimin cebinden çıkıyor bu mutfak sanatlarındaki her biri en az 50 binlik ziyafetlerin parası? Mehmet Keleş kazanmayacak, su faturasını ödeyemeyecek hale düşürülmüş vatandaş kazanacak. Düzceliler bilbordçu bakana güle güle sayın bakan diyecek.” diye konuştu.

"SÖZ VERİYORUM, AYNI HATALARI YAPMAYACAĞIM"

Haksızlığa uğradınız tamam ama hiç mi hatanız olmadı? sorusuna ise “Öyle şey olur mu? Tabii ki hatalarım oldu. Herkes hata yapar. Halktan özür dilemenin en doğru yolu aynı hatayı tekrar yapmamaktır. Göreceksiniz 31 Mart’ta Keleş’e oy verenler adam haklıymış diyecekler. Söz veriyorum. Aynı hataları yapmayacağım. Şunu da söyleyeyim de bakan bey kendini sütten çıkmış ak kaşık sanmasın. Keleşin iyi niyetli hataları bunların hataları yanında devede kulak bile sayılmaz. Ben vatandaşa da Düzce’ye de ihanet etmedim. Halkın içinde halkla bütün gün birlikte oldum. Şehirde özgürlüğü, demokrasiyi bitirmedim. Düzceyi sayın bakanın sanki cumhurbaşkanıymış havaları attığı gibi yönetmeye kalkmadım.” diyen Mehmet Keleş, “Bakan beyin seçim afişimize tahammülü yok. Fotoğrafımızdan çekiniyor. Afişimizi kesip parçalıyorlar. Bu neyin korkusu? Ben şimdi hadi gel bir canlı yayında kozumuzu paylaşalım desem çıkar mı benimle televizyona? Halkımıza soruyorum. Faruk Özlü Mehmet Keleş’in karşısına çıkabilir mi? Öyle bana bakan bey deyin demeye benzemez bu işler. Bina sahiplerini korkutup her binaya afişini asmaya benzemez. Kalıcı konutlardaki güreş sahasını yıkmaya benzemez. Güreş sahasını yıkmaya gücün yeter ama Haşim pehlivanın yeğeni Mehmet Keleş’e gücün yetmez. Tuş olursun.” diyerek Faruk Özlü’yü er meydanına çağırdı.

"DÜZCE'NİN BİR TAYYİP ERDOĞAN'A İHTİYACI YOK"

“Düzce neden Bolu’dan pahalı su faturası ödüyor?” diye soran Mehmet Keleş, canlı yayında Düzce Belediyesi’nin 12.90 liralık su faturasıyla Bolu Belediyesi’nin 7.21 liralık güncel faturalarını gösterdi. Faruk Özlü’nün AK Parti logosu olmayan tır reklamlarını ve Özlü’nün şiir klibini de dile getirerek “Düzce’nin bir Tayyip Erdoğan’a daha ihtiyacı yok. Tayyip Erdoğan’ın kim olduğunu da, değerini de herkes biliyor. Sen şiir okuyarak Tayyip Erdoğan olamazsın.” dedi.





