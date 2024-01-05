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  4. 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Sosyal medyada 'savaşçı', gerçek hayatta 'torbacı'

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Sosyal medyada 'savaşçı', gerçek hayatta 'torbacı'

05.01.2024 17:55 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'bu kadar da olmaz' deidrten bir olay yaşandı. Sosyal medyada uyuşturucuyla mücadele sayfası kuran G.E.D., uyuşturucu sattığı suçlamasıyla gözaltına alındı. G.E.D.’den uyuşturucu aldığı saptanan 11 kişi de yakalandı. İşte detaylar...

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Sosyal medyada 'savaşçı', gerçek hayatta 'torbacı'

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'İtiraf Çorlu' adı altında, 'Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır' sloganı bulunan hesap üzerinden uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığını tespit etti. Polis, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı sayfayı kuran G.E.D.'nin daha önceden uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğunu ve uyuşturucu satışı yaptığını saptadı.

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Polisin düzenlediği operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. ile ondan uyuşturucu aldığı belirlenen 11 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız 1 tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, uyuşturucuları sosyal medyadaki sayfanın kurucusu G.E.D.'den aldıklarını söyledikleri öğrenildi. 12 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu
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