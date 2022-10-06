Bu kadarı da pes artık dedirtti: İş yerinde mastürbasyon yaptıklarını itiraf ettiler! Nedeni oldukça şaşırtıcı

Bir partnere ihtiyaç duymadan yapılan mastürbasyon insanların cinsellik ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak mastürbasyonun fazla yapılması bağımlılıklara neden olabiliyor. Özellikle mastürbasyon yapılan yere oldukça dikkat etmek gerekiyor. Bazı yerler sosyal anlamda risk oluşturabiliyor. Chemist4U tarafından yapılan bir araştırmaya göre İngilizlerin yüzde 33'ünün stresi azaltmak için şirket saatlerinde mastürbasyon yaptıkları öğrenildi.

ERKEKLER ÜÇ KAT DAHA FAZLA YAPIYOR

Chemist4U , Birleşik Krallık'ta 2.000 kişiyle yaptığı ankette, yanıt verenlerin yüzde 14'ünün çalışma saatlerinde mastürbasyon yaptığını ve erkeklerin bunu kadınlardan üç kat daha fazla yaptığını tespit etti. Daha yüksek kazanan kişilerin üçte bir oranında daha fazla mastürbasyon yaptıkları öğrenildi. 25-34 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 27'si bunu yaptığını kabul ederken, bu rakam 35-44 yaşındakilerin yüzde 18'ine ve 45-54 yaşındakilerin yüzde 15'ine düştü.

EVLİ KİŞİLERİN YAPMA OLASILIĞI BEKARLARINKİNDEN YÜKSEK

Bu arada, evli insanlar, bekar insanlara kıyasla mesai saatlerinde mastürbasyon yapma olasılıkları daha yüksek ve evli kişiler bunu daha uzun süre yapıyor (ortalama 38 dakika). Çalışanların şirket saatlerinde kendilerini memnun etmelerinin ana nedeninin katılımcıların yüzde 33'ünün ortaya koyduğu gibi stresi azaltmak olduğu öğrenildi.



