Bu kadınların yaşına kimse inanmıyor! Okuyunca siz de hak vereceksiniz

Size göre genç kalmanın sırrı nedir? Kozmetik mi, ruhsal gençlik mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarınızda paylaşın!

Ebedi gençliğin sırrını bulan kadınlar

1 / 13 Yasmina Rossi, 63 yaşında Yasmina adındaki 63 yaşındaki Fransız model, bir kadının güzelliğinin yaşına göre büyüdüğünü söylüyor. Güzelliğini korumasına yardımcı olan şey ise organik diyet.

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4 / 13 Carol Alt, 57 yaşında Kendini her zaman genç ve enerjik hisseden Amerikalı ünlü model ve aktris olan Carol Ann Alt, sırrını çiğ beslenmeye bağlıyor.

5 / 13 Jilly Johnson, 64 yaşında Buna inanmak zor, ancak 60 yaşın üzerinde bir kadın olan Jilly Johnson, torunları yetiştirmekle ilgili bir kitapla değil, bir iç çamaşır modeli olarak ünlüdür. saçlarını yıkamak için bebek şampuanı kullanan Jilly, yüzünü pazen kumaştan yapılmış peçete ile kuruluyor.

6 / 13 Nicola Griffin, 57 yaşında Çocukları evden ayrı yaşamaya başlayınca bir ajansa başvuran ve modellik teklifi alan Nicola, bugün giyim reklamları, kataloglar ve reklam çekimlerinde yer alıyor.

7 / 13 Marie Helvin, 65 yaşında Marie Helvin genç yaşlarında dünyanın en güzel kadını olarak adlandırıldı, ancak 65 yaşındayken daha güzel görünüyor. Marie, çocuk sahibi olmadığı için, tüm zamanını kendisiyle ilgilenerek geçirdiğini söylüyor. Sigara içmeyen, spor ve diyet yapan Marie, kusursuz görünümüne bir de, her ne olursa olsun mutlu olmayı ekliyor. Marie, bu şekilde hem ruhsal hem de güzelliğini koruyor.

8 / 13 Ines de La Fressange, 60 yaşında Ines de La Fressange'ı sadece bir model olarak tanımlamak yanlış olabilir. Fransız halkı onu bir trend belirleyici ve stil ikonu olarak görüyor. Başarılarından dolayı The Legion of Honour'un en iyi Fransız ödüllerinden birini aldı. Ines, stresli durumlardan kaçınmasının, güzelliğinin sırrı olduğunu kabul eder çünkü hepimizin stresin kırışıklıkların görünümünü kışkırttığını biliyoruz.

9 / 13 Gillean McLeod, 60 yaşında Gillean McLeod, son röportajında hayatının en iyi dönemini 50 yaşında yani boşanınca yaşadığını söylüyor. 53 yaşında modellik teklifi alan Gillean, ilk başlarda utangaç olduğunu ancak zamanla mayo reklamında oynayacak kadar rahatladığını ifade ediyor.

10 / 13 Yolanda Foster (Hadid), yaş 54 31 yaşında modellik yapmayı bırakan ancak şimdilerde kızları Bella ve Gigi'nin asistanlığını yapan Yolanda, moda endüstrisinin zirvesinde.

11 / 13 Tao Porchon-Lynch, 99 yaşında 99 yaşındaki Tao Porchon-Lynch, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız Direnişinin bir savaşçısı olmanın yanı sıra bir aktris, yoga öğretmeni, film yapımcısı, manken, şarap uzmanı ve balo salonu dans yarışması ödülleri kazanarak kendi örneğiyle birçok nesle ilham kaynağı oldu. Tao, ''Hayatta yapamayacağınız hiçbir şey yoktur'' diyor.

12 / 13 Yang Dan, 44 yaşında Yang Dan, 1996 yılında Çin'in Merkezi Televizyonu için hava durumu sunan bir sunucuydu. 22 yaşından beri aynı kanalda çalışan Yang, sanki hiç büyümemiş gibi duruyor. Görünüşündeki değişiklikler o kadar farkedilemez ki, kanal bu mucizevi kadına ait bir videoyu, Dünya Kadınlar Günü'nde paylaşarak jest yapmıştı.