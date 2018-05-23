Bu kez erkekler memelerini saklıyor!

Yunanca gyne (kadın) ve mastos (meme) kelimelerinin birleşmesinden üretilmiştir. Sosyal ve psikolojik sorunlara sebebiyet veren jinekomastinin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Yapısal ve genetik nedenlerle yani altta yatan hiç bir hastalık olmadan ortaya çıkabilir. Erkeklerin göğüslerinin kadınsı bir hal alması durumudur. Birçok durumda tedavisi cerrahidir.
Jinekomasti, hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık ergenlik dönemi ve sonrası görülebilir. Fizyolojik jinekomasti olarak adlandırılan bu durum yüzde 90 oranında kendiliğinden geçer. İleri yaşlarda görülen ve geçmeyen fizyolojik jinekomastinin nedeni sık kilo alıp vermek olduğu düşünülür.
Hepatit, siroz, akciğer kanseri, akciğer hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, testis hastalıkları, bazı organların kanseri, eroin veya benzeri uyuşturucu kullanımı, kilo almak veya kas yapmak için steroid kullanımı gibi sebeplerden de jinekomasti gelişebilir.
Cerrahi işlem öncesinde muayenede kitlenin sadece yağ dokusundan oluşup oluşmadığına bakılır. Böylece meme doku varlığı ortaya konabilir.
Jinekomasti’nin Üç Tipi Vardır;
- Glandüler jinekomasti,
- mikst tip,
- lipomatöz (yalancı jinekomasti)
Kadınsı meme dokusunun arttığı durumlar glandüler jinekomasti olarak tanımlanırken, yağ dokusunda artış gözlendiğinde lipomatöz jinekomasti olarak tanımlanır. Mikst (karışık) jinekomastide ise hem meme dokusunda büyüme hem de yağ dokusunda artış ve fazlalık görülür. En sık rastlanan jinekomasti ise mikst tipidir.
Jinekomasti ameliyatında liposuction yapılacaksa sedasyon anestezi tercih edilir ve hasta operasyon sonrası hemen evine geri dönebilir. Açık cerrahi yapılacaksa genel anestezi altında yapılan operasyon sonrası hastanede kalış süresi bir gecedir. Hastalar bazen ısrarla ameliyat olmak istemezler. Bu durumda mecburen testesteron, clomifen ve tamoksifen gibi östrojen antidotu (östrojeni azaltan ilaçlar) ve danazol ile tedavi edilmeye çalışılsa da jinekomasti’nin kesin tedavisi cerrahidir. Üstelik bu medikal ve ağır tedavinin yan etkileri de vardır. Estetik olarak da ilaçla tedavi göğüs dokusunu bir miktar küçültse bile yağ dokusuna ve deriye bir etkisi olmamaktadır.
Jinekomasti Erkeklerde Meme Kanseri Riskini Artırmaz
Tüm meme kanseri tiplerinin sadece %1'i erkeklerde görülmektedir. Meme kanseri gelişmesi için jinekomasti olması, riski fazladan artırmaz. Jinekomasti ameliyatı sonrası memenin tekrar büyüme olasılığı yok denecek azdır. Ancak, hepatit, siroz, akciğer kanseri, akciğer hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, testis hastalıkları gibi nedenlerden tekrar büyüyebilir. Ama normal şartlarda iyi bir ameliyatla jinekomasti kesin tedavi edilmiş olur.
Ameliyat sonrası hastanın 1 ay korse kullanması gerekir. Korse, şişlik olmasını engellerken aynı zamanda deri alttaki yapılara daha iyi uyum sağlar. Jinekomasti korsesi, giysinin altından görünmez.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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