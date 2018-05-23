Bu kez erkekler memelerini saklıyor!

Yunanca gyne (kadın) ve mastos (meme) kelimelerinin birleşmesinden üretilmiştir. Sosyal ve psikolojik sorunlara sebebiyet veren jinekomastinin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Yapısal ve genetik nedenlerle yani altta yatan hiç bir hastalık olmadan ortaya çıkabilir. Erkeklerin göğüslerinin kadınsı bir hal alması durumudur. Birçok durumda tedavisi cerrahidir.

Jinekomasti, hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık ergenlik dönemi ve sonrası görülebilir. Fizyolojik jinekomasti olarak adlandırılan bu durum yüzde 90 oranında kendiliğinden geçer. İleri yaşlarda görülen ve geçmeyen fizyolojik jinekomastinin nedeni sık kilo alıp vermek olduğu düşünülür.

Hepatit, siroz, akciğer kanseri, akciğer hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, testis hastalıkları, bazı organların kanseri, eroin veya benzeri uyuşturucu kullanımı, kilo almak veya kas yapmak için steroid kullanımı gibi sebeplerden de jinekomasti gelişebilir.

Cerrahi işlem öncesinde muayenede kitlenin sadece yağ dokusundan oluşup oluşmadığına bakılır. Böylece meme doku varlığı ortaya konabilir.