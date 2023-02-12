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  4. Molozların altında vasiyetini keydetmişti: Enkazdan kurtulan acılı anne söyledikleri ile Türkiye'yi ağlattı: ‘Oğlum evi değil, ev oğlumu aldı…’

Molozların altında vasiyetini keydetmişti: Enkazdan kurtulan acılı anne söyledikleri ile Türkiye'yi ağlattı: ‘Oğlum evi değil, ev oğlumu aldı…’

12.02.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev değil mezar almışlardı. Para yardımı tekliflerini reddetti. Canını kurtardı, oğlu Bilal'i kaybetti. Enkaz altında video çekip helallik isteyen, ‘akrabalarıma borçlarımı ödeyin’ diye seslenen Fatma Kurt, ölümün eşiğindeyken söyledikleriyle yürekleri dağlamıştı. Depremde 12 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı anne konuştu.

Molozların altında vasiyetini keydetmişti: Enkazdan kurtulan acılı anne söyledikleri ile Türkiye'yi ağlattı: ‘Oğlum evi değil, ev oğlumu aldı…’

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan isimlerden biri de Fatma Kurt. Türkiye onu enkaz altındaki çektiği video ile tanıdı. Anne, baba ve iki oğul kurtarıldı ancak 12 yaşındaki Bilal kurtarılamadı. ‘Bilal’im kurban olduğum, şurada sesi soluğu çıkmıyor. Biz ölürsek, telefonu bulusanız herkes hakkını bize helal etsin”diyerek enkaz altında vasiyetini videoya kaydeden acılı annenin söyledikleri yine yürekleri dağladı.

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“HİÇBİR ŞEY OĞLUMU GERİ GETİRMEZ”

Show Haber’e konuşan Fatma Kurt, ailesi ve çocukları ile 5 ay önce Dönüklü Mahallesi’ndeki köylerindeki evlerinden Kahramanmaraş merkeze taşındı. Deprem onları orada buldu. 38 yaşındaki anne, “5 ay önce huzurlu bir şekilde çıktığım bu evden mutlulukla, oğlumla gittiğim bu eve acılar içinde geri döndüm. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Evladımı kaybetti. O acı tarifsiz. Artık Bilalim yok. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey oğlumu geri getirmez” diye konuştu.

“ACI ÇEKTİ Mİ ACABA?”

Son mutlu gecelerinde oğlunu uykuya öpe koklaya uğurlayan acılı anne, “Oğlum o kadar güzel bir çocuktu ki, o kadar mutluydu ki orada, babasına derdi ki ‘baba bu evi bana ver’; babası da ‘vermem’ derdi. Ev oğlumu aldı. Oğlum evi alamadı. Acı çekti mi acaba? ‘Bilal, gel bir öpeyim de öyle git’ dedim. Yanıma geldi, tek yanağını öptüm. Keşke iyice sarılıp her yerini öpseydim. Cesedini getirdiler oğlumun. Öptüm oğlumu son kez. O kadar güzeldi ki. Çocukluğundaki gibi… Keşke dünya kadar borcum olsaydı da Bilalim yanımda olsaydı. ‘Ağlama annem’ deyip, sarılıp sarılıp öpseydi” diyerek acısını gözyaşları içinde anlattı.

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“GÖREVLİ YOKTU, DOKTORA DA GİTMEDİK”

Enkaz altındaki o videoyu nasıl çektiğini de anlatan Fatma Kurt, “Elimi telefona attım. Çünkü depremi hissettim. ‘Bir şey olursa birini ararız’ dedim. Korkunç bir gürültüyle üstümüzdeki beton tavan bizi yere yapıştırdı. Görevli yoktu. Köyden gelen annem, baban, kardeşlerim, kuzenlerim kurtardı. Çıktığımızda da ambulanslar gidiyordu, kimse durmuyordu. Biz de doktora gitmedik zaten, daha kötü durumdakileri götürmelerini istedik” dedi.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN TOPLADIĞI PARA DA EVDEYMİŞ

Tüm Türkiye’nin yüreğine söyledikleri ile adeta hançer saplayan Fatma Kurt’un enkaz aklındayken aklına çocuklar için topladığı yardım parası geldi. “Benim aklımda yetim çocuklar için topladığım yardım parası da vardı” ifadelerini kullanan Kurt, muhabirin ‘borç diye bahsettiğiniz yardım parası mıydı?’ diye sorması üzerine, “Evet bozdolabı alacaktık yetim çocuklar. Para benim evimdeydi” diye konuştu.

“ÇADIRDA YAŞAMAK İSTİYORUM”

Kimseden bir yardım istemediğini söyleyen Kurt, ‘O parayı ölseydim istiyordum. Beni arayıp yüzlerce kişi borcumu ödemek, destek olmak istediler. O destekleri her şeyden daha güzeldi” dedi. Taşındıkları köy evine geri dönen Kurt ailesi, evde 20 kişi birden kaldıklarını belirtti. Evde kalmaktan dolayı korktuğunu dile getiren Kurt, “Çadır istiyorum, sürekli sallandığımı hissediyorum. Çadırda yaşamak istiyorum. Psikolojimiz bozuldu” diyerek Türkiye’ye seslendi.

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