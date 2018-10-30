'Bu kilolarla model olamazsın' dediler ama...

Annesi, halası, teyzesi model olan ve çocukluğundan beri onlar gibi model olma hayali kuran Hunter McGrady'ye 'Şişmansın bu kilolarla asla model olamazsın' dediler. O da herkes gibi hayalinin peşinden gitmek için kilo verme serüvenine başladı. 1.80 boyundaki Hunter ne yaptıysa vücudunun incelmesini sağlayamadı.

Şişmansın model olamazsın dediler 2 yıl sonra görenler şoke oldu

1 / 13 Yapı olarak her zaman kıvrımlı hatlara sahip olduğun söyleyen Hunter McGrady, kısa süre sonra ne yaparsa yapsın asla sıfır beden mankenler gibi görünemeyeceğini anladı.

2 / 13 Ancak bu durum onu hayallerinden uzaklaştırmadı, tam tersi daha da hırslandırdı.

3 / 13 Kilolu olarak etiketlenen vücuduyla her şeye rağmen model olma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

4 / 13 Yaptığı araştırmalar sonucu büyük beden modellik sektörünün de olduğunu öğrendi ve hemen bir ajansa kaydını yaptırdı.

5 / 13 Kısa sürede büyük beden model ajanslarının aradığı bir yüz olan Hunter McGrady, aradan çok geçmeden kampanyaların aranan yüzü oldu.

6 / 13 Seçkin dergilere kapak olan ve ünlü markalar için podyuma çıkan Hunter McGrady, büyük beden model deyince herkesin parmakla gösterdiği bir isme dönüştü.

7 / 13 McGrady, ABD'de yayınlanan Sports Illustrated dergisinin geleneksel hale getirdiği 'bikini özel katologu'na girmeyi bile başardı.

8 / 13 Kadınlara vücutlarını sevmelerini ve istedikleri her şeyi yapabilecekleri mesajını veren genç model, görüntüsüyle ilgili şunları söyledi:

9 / 13 “Modellerin o klasik beden ölçülerine ulaşabilmek için çok çaba sarfetmedim. Boyum 1.80 olmasına rağmen kilolarım nedeniyle uzun bile görünmüyorum. Kalçalarımdan asla kurtulamıyorum."

10 / 13 İşte genç mankenin 464 bin takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı çok beğenilen fotoğrafları...

11 / 13 Hunter McGrady

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