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'Bu kilolarla model olamazsın' dediler ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan Hunter McGrady'nin tek hayali bir gün model olmaktı ancak ona 'şişmansın bu kilolarla model olamazsın' dediler. O ise yılmadı ve sektörün aranan isimlerinden biri haline geldi. İşte Hunter McGrady'nin herkese iljam verecek hikayesi...

Annesi, halası, teyzesi model olan ve çocukluğundan beri onlar gibi model olma hayali kuran Hunter McGrady'ye 'Şişmansın bu kilolarla asla model olamazsın' dediler. O da herkes gibi hayalinin peşinden gitmek için kilo verme serüvenine başladı. 1.80 boyundaki Hunter ne yaptıysa vücudunun incelmesini sağlayamadı.

Şişmansın model olamazsın dediler 2 yıl sonra görenler şoke oldu

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Yapı olarak her zaman kıvrımlı hatlara sahip olduğun söyleyen Hunter McGrady, kısa süre sonra ne yaparsa yapsın asla sıfır beden mankenler gibi görünemeyeceğini anladı.
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Ancak bu durum onu hayallerinden uzaklaştırmadı, tam tersi daha da hırslandırdı.
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Kilolu olarak etiketlenen vücuduyla her şeye rağmen model olma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.
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Yaptığı araştırmalar sonucu büyük beden modellik sektörünün de olduğunu öğrendi ve hemen bir ajansa kaydını yaptırdı.
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Kısa sürede büyük beden model ajanslarının aradığı bir yüz olan Hunter McGrady, aradan çok geçmeden kampanyaların aranan yüzü oldu.
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Seçkin dergilere kapak olan ve ünlü markalar için podyuma çıkan Hunter McGrady, büyük beden model deyince herkesin parmakla gösterdiği bir isme dönüştü.
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McGrady, ABD'de yayınlanan Sports Illustrated dergisinin geleneksel hale getirdiği 'bikini özel katologu'na girmeyi bile başardı.
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Kadınlara vücutlarını sevmelerini ve istedikleri her şeyi yapabilecekleri mesajını veren genç model, görüntüsüyle ilgili şunları söyledi:
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“Modellerin o klasik beden ölçülerine ulaşabilmek için çok çaba sarfetmedim. Boyum 1.80 olmasına rağmen kilolarım nedeniyle uzun bile görünmüyorum. Kalçalarımdan asla kurtulamıyorum."
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İşte genç mankenin 464 bin takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı çok beğenilen fotoğrafları...
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Hunter McGrady
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Anahtar Kelimeler:
Hunter McGrady Büyük beden model

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