Bu kimyasallara dikkat! Anne adaylarına kozmetik uyarısı

Prof. Dr. Sibel Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne adaylarının gebelik sırasında kullandıkları bazı kozmetiklerin içinde bulunan paraben, retinoid, oksibenzon, formaldehit, ftalat, metilbenzen gibi maddelerin hem doğum sonrası cilde hem de bebeğin sağlığına zarar verebileceğini bildirdi.

Anne adayları tarafından hamilelik döneminde makyajın zararlı olup olmadığı konusunda kendilerine sıkça sorular geldiğini ifade eden Alper, "Bugüne kadar makyajın hamilelik üzerinde olumsuz bir etkisi görülmemiştir. Bebeğin gelişimindeki en önemli zaman ilk üç aydır. Bu süre içindeki zararlar diğer aylara göre daha fazla olmaktadır, kısa bir süre için biraz daha dikkatli olmak hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı açısından faydalı olacaktır." dedi.

Anne adaylarından gebelikte kullandıkları kozmetik ürünlerinin içeriklerine dikkat etmelerini öneren Alper, "Özellikle gün içinde sürekli tazelendiği için rujun içindeki maddeler son derece önemlidir. Uzun süreli maruz kalma sonrasında vücutta kurşun birikir. Bu nedenle organik içerikli markaların rujlarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.