KADIN

Bu kimyasallara dikkat! Anne adaylarına kozmetik uyarısı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Sibel Alper, anne adaylarının gebelikte kullandıkları kozmetiklerin bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu kimyasallara dikkat! Anne adaylarına kozmetik uyarısı

Prof. Dr. Sibel Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne adaylarının gebelik sırasında kullandıkları bazı kozmetiklerin içinde bulunan paraben, retinoid, oksibenzon, formaldehit, ftalat, metilbenzen gibi maddelerin hem doğum sonrası cilde hem de bebeğin sağlığına zarar verebileceğini bildirdi.

Anne adayları tarafından hamilelik döneminde makyajın zararlı olup olmadığı konusunda kendilerine sıkça sorular geldiğini ifade eden Alper, "Bugüne kadar makyajın hamilelik üzerinde olumsuz bir etkisi görülmemiştir. Bebeğin gelişimindeki en önemli zaman ilk üç aydır. Bu süre içindeki zararlar diğer aylara göre daha fazla olmaktadır, kısa bir süre için biraz daha dikkatli olmak hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı açısından faydalı olacaktır." dedi.

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Anne adaylarından gebelikte kullandıkları kozmetik ürünlerinin içeriklerine dikkat etmelerini öneren Alper, "Özellikle gün içinde sürekli tazelendiği için rujun içindeki maddeler son derece önemlidir. Uzun süreli maruz kalma sonrasında vücutta kurşun birikir. Bu nedenle organik içerikli markaların rujlarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

BU KİMYASALLARA DİKKAT

Alper, kozmetikler içerisinde bulunan paraben, retinoid, oksibenzon, formaldehit, ftalat, metilbenzenlerin yanı sıra diş beyazlatıcıların da özellikle gebelikte kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Nemlendiriciler, makyaj ürünleri, güneş kremi, yaşlanma karşıtı ürünlerin yanı sıra, saç bakım ürünlerinde parabenin oldukça sık kullanıldığını belirten Alper, "Paraben, koruyucu madde olarak kullanılır, çeşitli kanser türleri üzerinde etkisi vardır ve vücudunuzun hormon sistemini bozabilir. Kozmetik ürünü satın alırken mutlaka etiketine bakın ve paraben içermediğine emin olun." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Alper, gebelikte retinoid içeren maddelerden de uzak durulması gerektiğinin altını çizerek, "Retinoid, akne tedavisinde kullanılan ürünlerde bulunur ve düşük ve doğum kusurlarıyla bağlantısı vardır. Hamileyken, size zarar vermeyecek bir ürün için dermatoloğunuza danışın." dedi.

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Güneş kremi seçiminde de oksibenzon içerikli ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Alper, bunların aşırı kullanımında hormonol bozuklukların ortaya çıkabileceğine işaret etti. Alper, güvenli koruma için "zink oksit" veya "titanyum diyoksit" içeren ürünler kullanılmasını önerdi.

Bebeğin sağlığı için oje ve saç boyası seçerken "formaldehit" içermeyen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Alper, "Hamileyken uzak durmanız gereken ürünler arasında formaldehit de gelir. Bebeğinizin sağlığı için, oje ve saç boyası seçerken formaldehit içermeyen ürünler tercih etmelisiniz. Bu ürünler kanser, reprodüktif ve gelişimsel zehirlenmelerle yakından ilgilidir. Ftalat ojeden parfüme kadar çok çeşitli üründe bulunur. Ftalat, ürünlerin daha uzun süre dayanmasını sağlayan plastikleştirici maddedir ve bu kimyasala uzun süre maruz kalma vücutta toksisite birikimine neden olur." diye konuştu.

Prof. Dr. Alper, metilbenzen içerikli maddelerin de genellikle tırnak ürünlerinde bulunduğuna işaret ederek, "Bu nedenle oje sürecekseniz de metilbenzen içermeyen ürünler kullanmalısınız. Bu kimyasal, gelişimsel toksisiteye neden olur ve zararı kanıtlanmıştır. Diş beyazlatıcı ürünler hamileyken bebeğinize zarar verebilir. Hamilelik süresince diş beyazlığını korumak için peroksit içermeyen diş macunlarını tercih edin." dedi.

Kaynak: AA

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hamilelikte kozmetik gebelikte kozmetik

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