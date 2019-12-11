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Bu kış, çocuklarda gergedan virüsüne dikkat edin

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Deniz, bu kış soğuk algınlığında gergedan virüsü olarak da bilinen rhinovirüs virüsünün etkili olduğunu belirterek, çocuklarına dikkat etmeleri konusunda aileleri uyardı.

Bu kış, çocuklarda gergedan virüsüne dikkat edin

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Deniz, bir açıklama yaparak, soğuk algınlığına karşı uyarı ve önerilerde bulundu. Çocukların, hava değişimlerinde dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Deniz, ailelerin de çocukların sağlıklarına daha da dikkat etmeleri konusunda uyardı. Bu tür durumlara özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Deniz, acil durumlarda mutlaka doktor kontrollerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Kış mevsiminde polikliniklere başvuran çocuk hastaların büyük bir kısmını soğuk algınlığı vak'alarının oluşturduğunu kaydeden Deniz, “Bu kış soğuk algınlığı ile polikliniklerimize başvuran hastaların büyük bir kısmında rhinovirüs adı verilen virüsler sorumlu tutulmaktadır. Gergedan virüsü olarak da bilinen rhinovirüs enfeksiyonları burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile başlar. Hapşırma, genel keyifsizlik hali, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi şikayetler tabloya eklenir. Okul çağı çocuklarında sık gördüğümüz enfeksiyon tablosu için antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Kapalı mekanların sık havalandırılması, el hijyenine dikkat edilmesi, bol sıvı tüketimi ve istirahat, hastalığın önlenmesinde gerekli kurallardır” dedi.

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gergedan virüsü kış virüs

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hersene aynı ğrip bu...çaresini bulamadıklarında her sene bir hayvanın ismini veriyorlar...bu sene gergedan oldu seneye mavi balina olur...yerseniz
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