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Bu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta Anadolu çoban köpeklerinin değeri dudak uçuklatıyor. 24 aylık Anadolu Çobanı köpekleri otomobil fiyatına alıcı buluyor

Kent merkezinde yaşayan 40 yaşındaki Emre Baykal, çocukluğundan beri köpeklerle yaşadığını anlattı. Kangal sevgisinin başka bir ayrıcalık olduğunu belirten Baykal, 14 adet köpeğinin olduğunu ifade etti. Ayağa kalktığında insan boyunu geçen köpekler ise büyük ilgi görüyor.

SIfır araba fiyatına Sivas kangalı

Fiziki anatomisi ile Türkiye'nin en iyi köpeklerinden biri olarak bilinen köpekler, et ve mama ile besleniyor.
Baykal, "İlk başta yavru köpek aldık. Nesillerini çoğaltmaya çalışıyoruz. Şu anda 14 köpeğimiz var. Anadolu çoban köpekleri epey bir ilgi çekiyorlar.
Türkiye'nin hemen hemen her şehrine gönderiyoruz. Yakın zamanda Azerbaycan'a gönderdik. Yavrularının fiyatları 3 bin 500'den başlayıp 5 bine kadar satılıyor. Yetişkin dişiler, 5 bin liradan başlayıp 15 bine kadar satılabiliyor. Erkekleri ise 15 binden başlıyor.
Bazen sıfır araba fiyatına bile oluyor. Elimizden geldiği kadar bunu sürdüreceğiz. Çünkü bu bizde hobi oldu. Kangal, Anadolu Çobanı Malaklı cinsi köpeklerimiz var" diye konuştu.
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Sivas Kangalı Kangal köpeği

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