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Bu köyde her gün bir kişi iftar yemeği veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de her gün bir vatandaş bütün köylülere iftar yemeği veriyor.Köy Muhtarı Necmettin Dilsiz, Ramazan ayının başladığı ilk günden bu tarafa her gün bir vatandaşın tüm köye iftar yemeği vermesinin bu yıl başlayan bir etkinlik olduğunu belirtti.

Bu köyde her gün bir kişi iftar yemeği veriyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de her gün bir vatandaş bütün köylülere iftar yemeği veriyor.
Köy Muhtarı Necmettin Dilsiz, Ramazan ayının başladığı ilk günden bu tarafa her gün bir vatandaşın tüm köye iftar yemeği vermesinin bu yıl başlayan bir etkinlik olduğunu belirtti. Dilsiz, "Köyümüze devletimiz tarafından düğün salonu yapılınca bu yıl böyle bir etkinlik yapmaya karar verildi. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız her gün 250 veya 300 kişiye iftar yemeği veriyor. Bu güzel davranış sayesinde çevre köylerimizden vatandaşlarımız da köyümüzü ziyaret ediyor. Rabbim vatandaşlarımızın hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Bu köyde her gün bir kişi iftar yemeği veriyor

Bu köyde her gün bir kişi iftar yemeği veriyor

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