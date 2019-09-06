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Bu kullanışlı maske ile bir daha asla topuk çatlağınız olmayacak

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Genellikle, kötü ayak bakımı veya bazen çinko ve omega-3 eksikliği, topuklarda çatlaklara ve yarıklara neden olur. Ancak bazı durumlarda yetersiz bakım hatta mevsim geçişleri bile ayakta çatlaklara neden olabilir. Önce bu bakım ipuçlarını deneyin! Eğer işe yaramazsa bir hekime danışabilirsiniz.

Bu kullanışlı maske ile bir daha asla topuk çatlağınız olmayacak

Yaz sıcakları bitmeye sonbaharın esintisini hissetmeye başladık. Hava değişimiyle beraber vücudumuzda gördüğümüz değişimlerden biri kuşkusuz kuruluk ve çatlaklar.

Bunun önüne geçmek için yüzümüz, dudaklarımız hatta ellerimiz için bile önlem almaya başlıyoruz. Peki ya ayaklarımız? Ayakları çoğunlukla ihmal ediyoruz ama bu pratik ve sadece birkaç dakikanızı alacak yöntemi hemen denemek isteyeceksiniz.

GLİSERİN, LİMON VE KARBONAT

Bu karışım çatlak topukların iyileşmesine yardımcı olur ve diğer çatlakların ve yarıkların gelişmesini önler.

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YAPMANIZ GEREKEN NE?

Büyük bir kapta bol miktarda su, limon, gliserin ve karbonatı karıştırın. Bu ayak banyosunun keyfini yaklaşık 15 ila 20 dakika boyunca çıkarın, ardından kuru cildi çıkarmak için ovalayın. Eğer ayak banyosu içi zamanınız yoksa malzemeleri susuz karıştırın ve ayaklarınıza uygulayın. Bir çorap geçirin ve uyuyun. Ertesi sabah ayaklarınızı yıkayın ve kuru cildi çıkarmak için ovalayın. Bunu dört ya da beş gün boyunca tekrarlayın; kesinlikle iyileşme göreceksiniz. Yardımcı olabilecek bir diğer şey bal ve sudur. Sadece bir bardak balı suyla karıştırmanız ve 15 ila 20 dakika boyunca ayaklarınızı içine koymanız gerekir. Bu sırada ayaklarınıza masaj yapın, böylece karışımı tamamen emmesini sağlayın.

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