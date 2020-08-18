Bu listeye bakmadan saç modelinizi belirlemeyin! İşte burçlara göre en iyi saç modelleri...

Sevecen ve hayalperest yengeç burcu, inceliğini görünüşünde göstermek ister. Onlar için sıcak tonlu saçlar idealdir. Yengeç burcu için sevimli atkuyrukları iyi bir seçim olacaktır.

Sempatik ve canlı karakterli ikizler burcu, risk almayı sever. İkizler burcuna en uygun modeller arasında çılgın renklere sahip eğlenceli saçlar görebiliriz.

Koç burcu, liderlik özelliğine sahiptir ve tabuları yıkmayı sever. Karakterleri güçlüdür. Sadeliği seven koç kadınlarına kısa ve küt saç modelleri yakışır.

Burçlarımız hayatımızı fazlasıyla etkiler. Özellikle saç modellerimizde burçlarımızın etkisi oldukça fazla. Burcumuza uygun saç modelleri karakterimizi yansıtır ve bizlere en çok yakışacak saç modelleridir.

ASLAN BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Yaratıcı, cömert ve otoriter olan aslan burcu kadınları asalete de önem verirler. Onlar için bu her zaman ön plandadır. Aslan burcuna en çok yakışan saç modeli, kahkül ile birlikte küt kesimli saçlardır.

BAŞAK BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Başak burcu denilince akla gelen ilk şeylerden biri titizliktir. Başak burcu kadınları nasıl görüneceklerini her ayrıntısına kadar düşünürler. Dağınık saçı hiç sevmezler. Bu nedenle Başak burcuna göre saç modelleri arasında topuz önde gelir.

TERAZİ BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Uyumlu ve nazik olan terazi burcu, havalı saç görünümlerine bayılır. Örgülü saç modelleri terazi kadınına çok yakışır.

AKREP BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Gücün ve cazibenin sembolü akrep burcu, dikkat çeken saç modellerini sever. Parlak ve düz saçlar tam da Akrep kadınları içindir.

YAY BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Neşeli ve keyifli yay burcu kadını bu enerjisini saçına yansıtmayı sever. Yay burcu mensuplarına üstten topuz ile salık saçlar hoş bir hava katar.

OĞLAK BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ