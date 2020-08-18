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Bu listeye bakmadan saç modelinizi belirlemeyin! İşte burçlara göre en iyi saç modelleri...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Astrolojide on iki burç bulunur ve hepsinin kendine özgü karakteristik özellikleri vardır. Yaşamımızın önemli parçası olan burçlarımızın özellikleri bizlere de yansır ve bize ideal bir görünüşe sahip olmak için yol gösterir. Bizler de burçlarımızı göz önünde bulundurarak görünüşümüzü güzelleştirebiliriz.

Bu listeye bakmadan saç modelinizi belirlemeyin! İşte burçlara göre en iyi saç modelleri...

Burçlarımız hayatımızı fazlasıyla etkiler. Özellikle saç modellerimizde burçlarımızın etkisi oldukça fazla. Burcumuza uygun saç modelleri karakterimizi yansıtır ve bizlere en çok yakışacak saç modelleridir.

KOÇ BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Koç burcu, liderlik özelliğine sahiptir ve tabuları yıkmayı sever. Karakterleri güçlüdür. Sadeliği seven koç kadınlarına kısa ve küt saç modelleri yakışır.

BOĞA BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Güzelliğe, estetiğe önem veren boğa burcunun göz zevkleri inanılmazdır. Özellikle doğallığa önem verirler. Boğa burcuna en uygun saç modeli; doğal görünümlü, sık dalgaların yeterli hacimle salık bırakıldığı modellerdir.

Burçlara göre saç modelleri

İKİZLER BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Sempatik ve canlı karakterli ikizler burcu, risk almayı sever. İkizler burcuna en uygun modeller arasında çılgın renklere sahip eğlenceli saçlar görebiliriz.

Burçlara göre saç modelleri

YENGEÇ BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Sevecen ve hayalperest yengeç burcu, inceliğini görünüşünde göstermek ister. Onlar için sıcak tonlu saçlar idealdir. Yengeç burcu için sevimli atkuyrukları iyi bir seçim olacaktır.

Burçlara göre saç modelleri

ASLAN BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Yaratıcı, cömert ve otoriter olan aslan burcu kadınları asalete de önem verirler. Onlar için bu her zaman ön plandadır. Aslan burcuna en çok yakışan saç modeli, kahkül ile birlikte küt kesimli saçlardır.

Burçlara göre saç modelleri

BAŞAK BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Başak burcu denilince akla gelen ilk şeylerden biri titizliktir. Başak burcu kadınları nasıl görüneceklerini her ayrıntısına kadar düşünürler. Dağınık saçı hiç sevmezler. Bu nedenle Başak burcuna göre saç modelleri arasında topuz önde gelir.

Burçlara göre saç modelleri

TERAZİ BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Uyumlu ve nazik olan terazi burcu, havalı saç görünümlerine bayılır. Örgülü saç modelleri terazi kadınına çok yakışır.

Burçlara göre saç modelleri

AKREP BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Gücün ve cazibenin sembolü akrep burcu, dikkat çeken saç modellerini sever. Parlak ve düz saçlar tam da Akrep kadınları içindir.

Burçlara göre saç modelleri

YAY BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Neşeli ve keyifli yay burcu kadını bu enerjisini saçına yansıtmayı sever. Yay burcu mensuplarına üstten topuz ile salık saçlar hoş bir hava katar.

Burçlara göre saç modelleri

OĞLAK BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

İstekli ve sabırlı olan oğlak burcu için sade bir ense topuzu güzel ve dinamik bir imaj verecektir.

Burçlara göre saç modelleri

KOVA BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Hümanist ve özgür ruhlu kova burcuna göre saç modelleri arasından hafif dalgalı saçlar onları çok iyi yansıtır.

BALIK BURCUNA GÖRE SAÇ MODELLERİ

Duygusal yapılı balık burcu kadınları, örgülerin topuz biçiminde toplanmasıyla harika bir görünüm sağlanabilir.

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