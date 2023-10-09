'Bu mahalleye polis dahi giremiyor' diyen şahıslara Konya Emniyeti operasyonu!

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ne yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. 3 özel harekat timi, 2 çevik kuvvet timi eşliğinde 180 polisin katılımıyla daha önce belirlenen adreslere yapılan baskında, mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Dronla havadan da takip edilen operasyonda, evlerde eğitimli 2 köpekle de arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinin yanı sıra mahalledeki, metruk binalar ve boş arazilerde de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 190 uyuşturucu hap, 2 parça halinde 166 gram eroin, bir kök kenevir, 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA 'POLİS DAHİ GİREMİYOR' VİDEOSU YAYINLANMIŞTI

Bir sosyal medya platformunda 'Türkiye'nin tehlikeli ve girilemez mahalleleri' şeklinde içerik üreten M.Ö. isimli fenomen, Tatlıcak Mahallesi'nde aynı içerikteki videoyu çekerek sosyal medya hesabından yayınladı.

Fenomenin röportaj yaptığı 'Bu mahalleye polis dahi giremiyor' diyen mahallede yaşayan bir kişinin polis kamerasına 'Sizin sayenizde mahallemiz daha sakin" demesi ise dikkat çekti.

(DHA)

