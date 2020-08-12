Bu malzemeler her evde var! Hepsi vücut peelingi için çok faydalı...

Cildimizden her gün farkında olmadan belirli bir miktar ölü deriyi kaybederiz. Ancak ölü deriler bazen cilt yüzeyinde kalıp mat bir görünüm oluşumuna neden olur. Bu nedenle düzenli olarak peeling yapılması güzel bir cilt için gereklidir. Evinizdeki malzemelerle kolay peeling tarifleri yazımızda…

ŞEKER

İhtiyacınız olan bir miktar şeker ve onu ıslatacak kadar su. Bu karışımı cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ardından ılık suyla durulamanız yeterli olacaktır. En önemli nokta fazla bastırmadan yumuşak hareketlerle uygulama yapmak. Aksi takdirde ölü derileri uzaklaştırırken geride çizik, kızarıklık ve tahriş olmuş bir deri kalabilir.

DENİZ TUZU

Deniz tuzunu bitkisel yağlarla ya da bal ile karıştırıp cilde masaj yaparak uygulandığınızda peeling işlevi görecektir. Bu sayede cildinizin mat görünümü yerini parlak bir görünüme bırakacaktır. Kan dolaşımını artıracağı için cildiniz daha canlı görünecektir. Şekerde olduğu gibi tuz peelinginde de fazla bastırmadan uygulama yapmak oldukça önemli.