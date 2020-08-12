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Bu malzemeler her evde var! Hepsi vücut peelingi için çok faydalı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Canlı deriyi ortaya çıkarmak ve epilasyon sonrası batık oluşumunu engellemek için peelinge ihtiyaç duyarız. Piyasada çeşitli peelingler bulunuyor olsa da evdeki malzemelerle de kendi ihtiyaçlarınıza yönelik peeling hazırlamak mümkün. Gelin, birlikte vücut peelingi için kullanabileceğiniz doğal malzemelere birlikte bakalım.

Bu malzemeler her evde var! Hepsi vücut peelingi için çok faydalı...

Cildimizden her gün farkında olmadan belirli bir miktar ölü deriyi kaybederiz. Ancak ölü deriler bazen cilt yüzeyinde kalıp mat bir görünüm oluşumuna neden olur. Bu nedenle düzenli olarak peeling yapılması güzel bir cilt için gereklidir. Evinizdeki malzemelerle kolay peeling tarifleri yazımızda…

ŞEKER

İhtiyacınız olan bir miktar şeker ve onu ıslatacak kadar su. Bu karışımı cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ardından ılık suyla durulamanız yeterli olacaktır. En önemli nokta fazla bastırmadan yumuşak hareketlerle uygulama yapmak. Aksi takdirde ölü derileri uzaklaştırırken geride çizik, kızarıklık ve tahriş olmuş bir deri kalabilir.

DENİZ TUZU

Deniz tuzunu bitkisel yağlarla ya da bal ile karıştırıp cilde masaj yaparak uygulandığınızda peeling işlevi görecektir. Bu sayede cildinizin mat görünümü yerini parlak bir görünüme bırakacaktır. Kan dolaşımını artıracağı için cildiniz daha canlı görünecektir. Şekerde olduğu gibi tuz peelinginde de fazla bastırmadan uygulama yapmak oldukça önemli.

İRMİK

İrmik tanecikli yapısıyla peeling için biçilmiş bir kaftan. Cildi güzelleştirme etkisi yüzyıllardır bilinen gül suyuyla bir araya geldiklerinde ise harika bir cilt bakım ürünü elde etmiş olacaksınız. Bire bir oranında irmik ve gül suyunu karıştırıp masaj yaparak uyguladıktan sonra 5 dakika kadar cildinizde maske gibi beklemesine izin verin. Ardından ılık suyla durulayın.

KAHVE

İçtiğiniz kahvenin telvesini atmak yerine cildinize bakım yapmak için kullanabilirsiniz. Çifte yarar: Şekersiz bir kahveyle yağ yakımınızı hızlandırırken telvesiyle de güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Bir miktar kahve telvesiyle birkaç damla zeytinyağını karıştırıp cildinize uyguladığınızda kahve peeling etkisiyle ölü deriyi kaldıracak, zeytinyağı ise alttaki yeni deriyi harika bir şekilde nemlendirecektir.

BADEM

1 avuç bademi blenderden geçirdikten sonra yavaş yavaş süt ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Ardından cildinize masaj yaparak uygulayın ve 20 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla temizleyin. Badem tanecikli yapısıyla peeling yaparken içerdiği E vitaminleriyle cildinizin canlanmasını ve parlaklık kazanmasını sağlayacaktır.

ÇİLEK-YOĞURT

4-5 adet çilek, bir kase yoğurt ile hazırlayacağınız karışım hem cildinizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayacak hem de ölü deriyi nazikçe uzaklaştıracaktır. Çilekleri ezdikten sonra yoğurt ile karıştırın ve cildinize sürdükten sonra 15-20 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

SALATALIK

1 adet salatalığı rendeledikten sonra içerisinde 1 adet yumurtanın akını ve birkaç damla limon suyu ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra cildinize masaj yaparak uyguladıktan sonra 15-20 dakika kadar bekletin. Bu karışım peeling, kırışıklık ve cilt tonu eşitleme konusunda cildinize çoklu etki gösterecektir.

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