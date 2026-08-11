KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Meyve sineklerinin kökünü kurutuyor! Sırrı bu iki üründe

Sıcak havalarda mutfaklarda sıkça görülen meyve sinekleri can sıkıcı bir soruna dönüşebiliyor. Uzmanlar, limon ve karanfil gibi doğal ürünlerin yanı sıra nane ve tarçının da sinekleri uzak tutmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Meyve sineklerinin kökünü kurutuyor! Sırrı bu iki üründe
Nilgün Arabacı

Sıcak havaların etkisiyle evlerde meyve sinekleri artarken doğal çözümler aranmaya başladı. Özellikle mutfakta kullanılan bazı ürünlerin güçlü kokularının meyve sineklerini rahatsız ettiği belirtiliyor. Keely Smith, limondaki limonen ile karanfilden gelen öjenolün birleşiminin sineklerin bulunduğu ortamdan uzaklaşmasına neden olabileceğini ifade ediyor.

LİMON VE KARANFİL YÖNTEMİ

Temizlik uzmanı Anna Louisa, meyve sineklerini uzaklaştırmak için meyve kabının içerisine karanfiller batırılmış yarım limon yerleştirilmesini öneriyor.

Limonun doğal olarak içerdiği limonen adlı bileşenin sineklerin yiyecek kaynaklarını bulma biçimini bozduğu belirtiliyor. Karanfil ise güçlü ve baharatlı kokusuyla öjenol içeriyor. İki kokunun bir araya gelmesiyle oluşan yoğun aromanın meyve sineklerinin duyularını şaşırtarak meyve kabından uzak durmalarına yardımcı olabileceği aktarılıyor.

Meyve sineklerinin kökünü kurutuyor! Sırrı bu iki üründe 1

PENCERE KENARINA NANE KOYUN

Meyve sineklerinin eve girmesini önlemek için taze nane de kullanılabilecek doğal yöntemler arasında gösteriliyor.

Açık pencerelerin yanına yerleştirilecek nane saksılarının, güçlü kokusu sayesinde sineklerin eve giriş noktalarında doğal bir bariyer oluşturabileceği belirtiliyor. Özellikle sıcak havalarda pencerelerin daha uzun süre açık kalması, sineklerin içeri girmesini kolaylaştırırken nane kokusunun caydırıcı olabileceği ifade ediliyor.

Meyve sineklerinin kökünü kurutuyor! Sırrı bu iki üründe 2

ÇÖP KUTUSUNDA TARÇIN KULLANIMI

Mutfak çöplerinin çevresindeki kötü kokular da sinekleri çekebiliyor. Bu nedenle çöp kutusunun tabanına ve kapağının iç kısmına bir miktar tarçın serpilmesi öneriliyor.

Tarçının güçlü kokusunun, yiyecek atıklarından yayılan ve sinekleri çeken kokuları bastırabileceği belirtiliyor. Böylece çöp kutusunun sinekler için daha az çekici hale gelmesine yardımcı olabileceği aktarılıyor.

Meyve sineklerinin kökünü kurutuyor! Sırrı bu iki üründe 3

LİMONLU DOĞAL KARIŞIM

Bir diğer yöntemde ise su, dilimlenmiş limon, biberiye, karanfil ve limon otu esansiyel yağı kullanılıyor. Malzemelerin bir kapta hafifçe kaynatılmasıyla ortaya çıkan yoğun aromanın sinekleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Karışımın etkisini koruyabilmesi için suyun gerektiğinde yenilenmesi, kokunun azalması durumunda ise malzemelerin birkaç günde bir değiştirilmesi öneriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dönemde popülerleşen makyaj organizerleri gerçekten işe yarıyor mu?Son dönemde popülerleşen makyaj organizerleri gerçekten işe yarıyor mu?
Aşk gezegeni Terazi burcuna geçti! Bu 4 burcun hayatı değişecekAşk gezegeni Terazi burcuna geçti! Bu 4 burcun hayatı değişecek

Anahtar Kelimeler:
limon nane tarçın karanfil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.