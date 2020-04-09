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Bu malzemeler ile banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay ve hijyenik! Soda...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyo evinizin en çok temiz tutmanız gereken yeridir. Çok nemli olduğu için de temizliği çoğu zaman başınıza dert olur. Fazla nemden dolayı banyonuzda küf problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca bolca da mikrop barındıran bir alandır. Üstelik bu mikroplar yine nemin etkisiyle çabuk çoğalırlar. Bu nedenle banyoyu dezenfekte etmek ve derinlemesine temizlemek önemlidir.

Banyo temizliğinde klozet, lavabo, küvet, duşakabin, fayanslar ve çöp kutusuna kadar her ayrıntıyla ilgilenmek gerekir. Sirke ve karbonat gibi doğal ürünlerin mucizelerinden yararlanabilirsiniz. Çamaşır suyu gibi kesin çözümlere de ihtiyacınız olacak.

TEMİZLİĞİN UZUN SÜRELİ OLMASI İÇİN...

Banyonuzu pırıl pırıl yaptıktan sonra banyonuzun kirlenmesini ve mikropların tekrar etrafı sarmasını istemezsiniz, değil mi? Temizliğinizin uzun süreli olmasını arzu ediyorsanız banyonuzu sık sık havalandırın. Banyo havasının sürekli yenilenmesi temizlik hissini kalıcı kılacaktır.

Peki, banyoda derinlemesine temizlik nasıl yapılır? İşte size banyolarınıza açtığınız savaşı kazandıracak pratik bilgiler...


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