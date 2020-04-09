Bu malzemeler ile banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay ve hijyenik! Soda...

Banyo temizliğinde klozet, lavabo, küvet, duşakabin, fayanslar ve çöp kutusuna kadar her ayrıntıyla ilgilenmek gerekir. Sirke ve karbonat gibi doğal ürünlerin mucizelerinden yararlanabilirsiniz. Çamaşır suyu gibi kesin çözümlere de ihtiyacınız olacak.

TEMİZLİĞİN UZUN SÜRELİ OLMASI İÇİN...

Banyonuzu pırıl pırıl yaptıktan sonra banyonuzun kirlenmesini ve mikropların tekrar etrafı sarmasını istemezsiniz, değil mi? Temizliğinizin uzun süreli olmasını arzu ediyorsanız banyonuzu sık sık havalandırın. Banyo havasının sürekli yenilenmesi temizlik hissini kalıcı kılacaktır.

Peki, banyoda derinlemesine temizlik nasıl yapılır? İşte size banyolarınıza açtığınız savaşı kazandıracak pratik bilgiler...



