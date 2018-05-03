KADIN

Bu maskeler botokstan daha etkili

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
CİLT HABERLERİ  | 03.05.2018 08:28 | Son Güncelleme

Cildimiz de yaşımız gibi yıllar geçtikçe yaşlanır. Kırışıklıklar, çizgiler zamanla artarken, yıllar geçtikçe cildimizdeki kolajen oranı azalır.

Bu maskeler botokstan daha etkili

Cildimiz, çevresel faktörler ve genetik nedenlerden dolayı kişiye göre daha hızlı veya yavaş şekilde yaşlanır. Sağlıklı ve genç bir cilt için, doğru ve dengeli beslenme, bol su içme, stresten uzak kalma, spor yapma gibi etkenler önemlidir. Ancak, bunlara dikkat etseniz de evde hazırlayacağınız maskelerle cildinizi gençleştirecek, kırışıklıkları yok edebilirsiniz.

Botoks yaptırmaktan çekiniyor veya kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız, bu maskeleri uygulayabilirsiniz. Doğal ürünlerle hazırlanacak bu maskeler ile cildinizde botoks etkisi yaratabilirsiniz.

Maske 1

Malzemeler

1 yemek kaşığı karbonat

1/2 yemek kaşığı saf Manuka balı

1 damla doğal lavanta yağı

1 damla saf günlük yağı

Uygulanışı

Bal ve karbonatı krem kıvamı alıncaya kadar karıştırın. Lavanta yağı ve günlük yağını da ekleyin. Karışımı temizlenmiş cildinize ince bir tabaka halinde uygulayıp, temiz, sıcak bir bezle yüzünüzü örtün. Birkaç dakika içinde gözenekleriniz açılacaktır. Cildinize dairesel hareketlerle 3-5 dakika masaj yaparak maskeyi çıkarın. Masaj yaparken cildinize çok bastırmayın. Kan akışını sağlayıp, yağların cilde işlemesini sağlayın. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada 1-2 defadan fazla uygulamayın.

Maske 2

Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı süt

1 tatlı kaşığı bal

1/4 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı: Bütün malzemeleri bir kase içerisinde karıştırın. Elde ettiğiniz botoks maskesini cildinizde dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayın. Cildinize uyguladığınız ilk kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulayın ve kurumasını bekleyin. İkinci kat kuruduktan sonra cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz Cildinizin daha gergin ve sağlıklı göründüğünü farkedeceksiniz.

Maske 3

Malzemeler

1 adet domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı: Domatesin kabuklarını soyun ve bir kase içine rendeleyin. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek iyice karıştırın. Hazırladığınız maskeyi cildinize masaj yaparak uygulayın. Cildinizde 30 dakika beklettiğiniz maskeyi daha sonra ılık su ile temizleyebilirsiniz. Bu maskeyi 2 haftada bir uygulayabilirsiniz

Maske4

Malzemeler

1 adet yumurta akı

1 tatlı kaşığı şeker

Hazırlanışı: Yumurtanın akını ve bir tatlı kaşığı şekeri bir kase içerisinde karıştırın ve cildinize sürün. Yaklaşık olarak 5 dakika bekledikten sonra maske yüzünüzde kuruyacaktır. Kuruma sonrasında bir kat daha sürün ve 5 dakika daha bekleyin. Daha sonra cildinizi ılık su ile yıkayın ve nemlendirici sürün. Bu doğal botoks maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maske cilt bakımı

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Sigaranın akciğerlere neler yaptığını izleyin!

Sigaranın akciğerlere neler yaptığını izleyin!

'Hem popomuzu örtmeyecek, hem de buna para mı vereceğiz?'

'Hem popomuzu örtmeyecek, hem de buna para mı vereceğiz?'

Koyu diz ve dirseklerden kurtulmanın etkili yolları

Koyu diz ve dirseklerden kurtulmanın etkili yolları

Mayıs ayının önemli tarih ve gelişmeleri

Mayıs ayının önemli tarih ve gelişmeleri

İlginizi Çekebilir

Bıyık tüylerinden kurtulmanın en kolay yolları

Bıyık tüylerinden kurtulmanın en kolay yolları

Bu banyo cildi güzelleştiriyor

Bu banyo cildi güzelleştiriyor

Sizin kırışıklığınız hangisi? Her kırışıklığın bir anlamı var

Sizin kırışıklığınız hangisi? Her kırışıklığın bir anlamı var

Duş yaparken bu hatalardan uzak durun

Duş yaparken bu hatalardan uzak durun

Cilt kusurlarınızı silgi gibi temizleyeceksiniz!

Cilt kusurlarınızı silgi gibi temizleyeceksiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Koyu diz ve dirseklerden kurtulmanın etkili yolları

Koyu diz ve dirseklerden kurtulmanın etkili yolları

Evde yapabileceğiniz peeling yöntemleri

Evde yapabileceğiniz peeling yöntemleri

Bıyık tüylerinden kurtulmanın en kolay yolları

Bıyık tüylerinden kurtulmanın en kolay yolları

Bu banyo cildi güzelleştiriyor

Bu banyo cildi güzelleştiriyor

Sizin kırışıklığınız hangisi? Her kırışıklığın bir anlamı var

Sizin kırışıklığınız hangisi? Her kırışıklığın bir anlamı var

Yüzünüz yaza hazır mı?

Yüzünüz yaza hazır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.