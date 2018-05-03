Bu maskeler botokstan daha etkili

Cildimiz, çevresel faktörler ve genetik nedenlerden dolayı kişiye göre daha hızlı veya yavaş şekilde yaşlanır. Sağlıklı ve genç bir cilt için, doğru ve dengeli beslenme, bol su içme, stresten uzak kalma, spor yapma gibi etkenler önemlidir. Ancak, bunlara dikkat etseniz de evde hazırlayacağınız maskelerle cildinizi gençleştirecek, kırışıklıkları yok edebilirsiniz.

Botoks yaptırmaktan çekiniyor veya kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız, bu maskeleri uygulayabilirsiniz. Doğal ürünlerle hazırlanacak bu maskeler ile cildinizde botoks etkisi yaratabilirsiniz.

Maske 1

Malzemeler

1 yemek kaşığı karbonat

1/2 yemek kaşığı saf Manuka balı

1 damla doğal lavanta yağı

1 damla saf günlük yağı

Uygulanışı

Bal ve karbonatı krem kıvamı alıncaya kadar karıştırın. Lavanta yağı ve günlük yağını da ekleyin. Karışımı temizlenmiş cildinize ince bir tabaka halinde uygulayıp, temiz, sıcak bir bezle yüzünüzü örtün. Birkaç dakika içinde gözenekleriniz açılacaktır. Cildinize dairesel hareketlerle 3-5 dakika masaj yaparak maskeyi çıkarın. Masaj yaparken cildinize çok bastırmayın. Kan akışını sağlayıp, yağların cilde işlemesini sağlayın. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada 1-2 defadan fazla uygulamayın.