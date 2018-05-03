Bu maskeler botokstan daha etkili

Cildimiz, çevresel faktörler ve genetik nedenlerden dolayı kişiye göre daha hızlı veya yavaş şekilde yaşlanır. Sağlıklı ve genç bir cilt için, doğru ve dengeli beslenme, bol su içme, stresten uzak kalma, spor yapma gibi etkenler önemlidir. Ancak, bunlara dikkat etseniz de evde hazırlayacağınız maskelerle cildinizi gençleştirecek, kırışıklıkları yok edebilirsiniz.
Botoks yaptırmaktan çekiniyor veya kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız, bu maskeleri uygulayabilirsiniz. Doğal ürünlerle hazırlanacak bu maskeler ile cildinizde botoks etkisi yaratabilirsiniz.
Maske 1
Malzemeler
1 yemek kaşığı karbonat
1/2 yemek kaşığı saf Manuka balı
1 damla doğal lavanta yağı
1 damla saf günlük yağı
Uygulanışı
Bal ve karbonatı krem kıvamı alıncaya kadar karıştırın. Lavanta yağı ve günlük yağını da ekleyin. Karışımı temizlenmiş cildinize ince bir tabaka halinde uygulayıp, temiz, sıcak bir bezle yüzünüzü örtün. Birkaç dakika içinde gözenekleriniz açılacaktır. Cildinize dairesel hareketlerle 3-5 dakika masaj yaparak maskeyi çıkarın. Masaj yaparken cildinize çok bastırmayın. Kan akışını sağlayıp, yağların cilde işlemesini sağlayın. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada 1-2 defadan fazla uygulamayın.
Maske 2
Malzemeler
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı süt
1 tatlı kaşığı bal
1/4 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı: Bütün malzemeleri bir kase içerisinde karıştırın. Elde ettiğiniz botoks maskesini cildinizde dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayın. Cildinize uyguladığınız ilk kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulayın ve kurumasını bekleyin. İkinci kat kuruduktan sonra cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz Cildinizin daha gergin ve sağlıklı göründüğünü farkedeceksiniz.
Maske 3
Malzemeler
1 adet domates
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı: Domatesin kabuklarını soyun ve bir kase içine rendeleyin. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek iyice karıştırın. Hazırladığınız maskeyi cildinize masaj yaparak uygulayın. Cildinizde 30 dakika beklettiğiniz maskeyi daha sonra ılık su ile temizleyebilirsiniz. Bu maskeyi 2 haftada bir uygulayabilirsiniz
Maske4
Malzemeler
1 adet yumurta akı
1 tatlı kaşığı şeker
Hazırlanışı: Yumurtanın akını ve bir tatlı kaşığı şekeri bir kase içerisinde karıştırın ve cildinize sürün. Yaklaşık olarak 5 dakika bekledikten sonra maske yüzünüzde kuruyacaktır. Kuruma sonrasında bir kat daha sürün ve 5 dakika daha bekleyin. Daha sonra cildinizi ılık su ile yıkayın ve nemlendirici sürün. Bu doğal botoks maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
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