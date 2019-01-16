Bu mucizeleri elinizin altından ayırmayacaksınız! Cilt bakımı için kullanabileceğiniz 12 yiyecek

PAPAYA Papaya, A ve C vitaminleri, beta hidroksi asit, papain ve potasyum gibi akne ile mücadele eden vitamin ve minerallerle doludur ve donuk veya yaşlanan cilt üzerinde farklı faydalı etkiler sağlar. Cildi parlatan mükemmel güzellik avantajları vardır. Ayrıca peeling etkisi oluşturabilir ve cildinizi hafifletebilir. 3-4 yemek kaşığı papayayı püre haline getirin. 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Maskeyi yüzünüze yayıp 10-15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. ELMA Bol miktarda C, A vitamini ile dolu olan elma özellikle yağlı ciltler için çok iyidir. Bir kasede 2 rendelenmiş elma, 1 çay kaşığı lor, 1 çay kaşığı limon suyunu bir macun haline getirin. 15 dakika yüzünüzde bekleyin ve ılık su ile yıkayın. ÇİLEK Çileklein doğal gücünün hiç güzelliğinize katkıda bulunduğunu sizi gençleştirebileceğini düşündünüz mü? Çilekler özellikle yağlı, sivilceli eğilimli ciltler için oldukça faydalıdır. Vitaminler, folatlar ve antioksidanlar, içinize ve dışınıza köprü olabilir. 3 çileği püre haline getirin, 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Temiz yüze uygulayın 15 dakika bekletin ılık su ile durulayın.

AVOKADO Doğal antioksidan görevi görmesi nedeniyle yaşlanmayı geciktirici etkisi olan avokadoyu cilt bakım ürünü olarak kullanabilirsiniz. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri ve E, C ve K vitaminleri ile doludur çünkü bu nemlendirme için son derece iyidir. Bu maske cildinizi yumuşak ve nemli hissettirir. Olgun bir avokadonun yarısını bir macun gibi görünene kadar ezin. 1 çay kaşığı limon suyu ekleyin, bu avokadonun kahverengileşmesini önler. Cilde uygulayın ve 15 dakika bekleyin, durulayın. HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI Hindistan cevizi yağı, akne ile mücadelede çok etkili olmasını sağlayan antifungal ve antibakteriyel özellikleri ile bilinir. Hindistan cevizi yağı da yüksek yağ asidi içeriği nedeniyle en iyi doğal nemlendiricilerden biridir. Hindistan cevizi yağı sadece cildi nemlendirmek için kullanılamaz, aynı zamanda temizleyici ve makyaj temizleyici olarak da kullanılabilir. Bu yağ diş için de oldukça etkilidir.

Dişleri beyazlatmaz, ancak dişlerin sarı görünmesine neden olan plak ve bakterileri temizler.

BAL Bal, sivilcelere ve akneye karşı mücadelede çok etkili olmasını sağlayan anti-enflamatuar ve antibakteriyel özellikleri ile bilinir. Antioksidanlarda bakımından yüksektir ve ayrıca cildi temizlemek ve hasar görmüş hücreleri onarmak için antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Yüzünüze bal sürün. 15-20 dakika bekletin ılık suyla durulayın. Sürmek zorsa biraz ısıtın. YULAF EZMESİ Yulaf ezmesi yatıştırıcı özelliklere sahiptir ve pH seviyesini dengelemek için çok iyidir. Yulaf ezmesini öğütün ve 2 yemek kaşığı sütle karıştırın. Yüze uygulayı ve hafifçe ovalayın. Soğuk suyla durulayın. KAKAO Bu eski baharat fantastik bir cilt rahatlatıcı üründür. Cildin yaşlanmasını engelleyen serbest radikallerle savaşır. Cildi yeniler, cildinize lekelerinizi azaltmaya yardımcı olmak ve ölü cilt hücrelerini onarmak için yararlı etkiler sağlar. 1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı, 1 tatlı kaşığı bal ve 1,5 tatlı kaşığı kakoyu karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve dairesel hareketlerle ovalayın. Ilık suyla durulayın.

SİYAH ÇİKOLATA En az% 70 oranında kakao bakımından zengin olan bitter çikolata, doğal olarak iyi hissetmenizi sağlar. Antioksidanları, vitaminleri ve mineralleri sizi iyi hissettirir ve cildinizdeki nemi artırır. Biraz bitter çikolatayı eritin, 1 yemek kaşığı bal ekleyin, 2 çay kaşığı yulaf ezmesi ekleyin, 1 çorba kaşığı yoğurt ekleyin ve iyice karıştırın. Cildinize uygulayın 15 dakika bekletin ılık suyla yıkayın. MUZ Yüksek miktarda vitamin, mineral taşıması nedeniyle muzlar cildi tazeler ve besler. Orta büyüklükte, olgun bir muzu ezin, 15 dakika bekleyin

Ilık su ile durulayın. SALATALIK Muhtemelen ''salatalık kadar serin'' söznü duymuşsunuzdur bu cildiniz için de geçerli. Cildiniz güneşte uzun bir günün ardından tahriş olmuş ve iltihaplanmışsa, bir salatalık kompres en iyisidir. Antioksidanlar ve antienflamatuvarlarla doludur ve güçlü bir soğutma etkisine sahiptir. Salatalık, koyu halkaları azaltmak için de harikadır. İnce salatalık dilimleri kesin, 15 dakika buzdolabına koyun, salatalık dilimlerini etkilenen bölgeye yerleştirin, 15 dakika bekleyin.