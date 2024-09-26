'Bu nasıl düğün geleneği' dedirtti! Gelini elektrik direğine bağladılar... Dakikalarca ağlayıp yardım istedi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Shanxi eyaletinde ismi açıklanmayan bir gelin düğün geleneği olarak bir grup arkadaşı tarafından elektrik direğine bağlandı. Yardım için bağırıp direnmeye çalışsa da kimse geline yardım etmedi. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çeken görüntülerin sonrasında gelin arkadaşı olduğunu ifade eden bir kişi eleştirilere, "Kötü bir olay yok. Bu sadece yerel bir gelenek. Biz çocukluk arkadaşıyız. Sadece eğleniyoruz. Yargılamak için çok acele etmeyin." ifadelerini kullanarak cevap verdi.