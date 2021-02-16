Bu öneriler uykusuzluk problemini ortadan kaldıracak!

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için gece uykusunu almanın önemini vurgulayan uzmanlar, iyi bir gece uykusu tavsiyesinde bulunuyor. Evden çalışmanın birçok alışkanlığı değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, gece uykusunun sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için gündüzleri en fazla bir saat uyunması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, akşam ağır yemekten kaçınılmalı, uykuya rahat dalmak için en az birkaç saat önce tüm işler bırakılmalı.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, pandemi sürecinde bağışılık için çok önem taşıyan gece uykusu konusunda önemli bilgiler paylaştı.

İDEAL GECE UYKUSU BÖLÜNMEMELİ

İdeal uyku süresinin kişiden kişiye farklılaşacağını söyleyen Prof. Dr. Barış Metin, normal insan uykusunun 6 ile 12 saat arası değişebileceğini kaydetti. İdeal uyku süresinden söz edilemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Barış Metin, “Ancak ideal uykuda kişinin sabah dinlenmiş uyanması ve gece uykusunun bölünmemesi gerekir” uyarısında bulundu.

GECE UYKUYA DALMA PROBLEMİ VARSA GÜNDÜZ UYKUSU KESİLMELİ

Fizyolojik olarak öğlen 12 sularında uykumuzun geldiğini aktaran Prof. Dr. Barış Metin, bu anda bir saati geçmeyen bir kestirme yapmanın fizyolojik kabul edildiğini ifade etti. Birçok ülkede sieasta adında uyku izinleri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Barış Metin ancak bir saati geçen ve öğleden sonraya yayılan uykuların gece uykusunu bozacağı için zararlı olduğunu vurguladı.