Bu öneriler uykusuzluk problemini ortadan kaldıracak!

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için gece uykusunu almanın önemini vurgulayan uzmanlar, iyi bir gece uykusu tavsiyesinde bulunuyor. Evden çalışmanın birçok alışkanlığı değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, gece uykusunun sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için gündüzleri en fazla bir saat uyunması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, akşam ağır yemekten kaçınılmalı, uykuya rahat dalmak için en az birkaç saat önce tüm işler bırakılmalı.
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, pandemi sürecinde bağışılık için çok önem taşıyan gece uykusu konusunda önemli bilgiler paylaştı.
İdeal uyku süresinin kişiden kişiye farklılaşacağını söyleyen Prof. Dr. Barış Metin, normal insan uykusunun 6 ile 12 saat arası değişebileceğini kaydetti. İdeal uyku süresinden söz edilemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Barış Metin, “Ancak ideal uykuda kişinin sabah dinlenmiş uyanması ve gece uykusunun bölünmemesi gerekir” uyarısında bulundu.
Fizyolojik olarak öğlen 12 sularında uykumuzun geldiğini aktaran Prof. Dr. Barış Metin, bu anda bir saati geçmeyen bir kestirme yapmanın fizyolojik kabul edildiğini ifade etti. Birçok ülkede sieasta adında uyku izinleri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Barış Metin ancak bir saati geçen ve öğleden sonraya yayılan uykuların gece uykusunu bozacağı için zararlı olduğunu vurguladı.
“Gece uykuya dalma problemi varsa öncelikle gündüz uykusu kesilmelidir” diyen Prof. Dr. Barış Metin, “Kişi gündüz uyku ihtiyacını aldığı için gece uyuyamayabilir. Özellikle 70 üstü yaşlı bireylerde, uyku ihtiyacı kısa olduğundan gündüz uyunması gece uykusunu kısıtlayabiliyor” diye konuştu.
Stres kaynaklı uyku bozukluklarının çok görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Barış Metin, genelde aşırı stresin kendini uykuya dalamama olarak gösterdiğini kaydetti.
Aşırı stresli bireylerde kaygı bozukluğunun da oldukça sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Barış Metin şöyle devam etti: “İş ve yaşam içerisinde aşırı stres yaşayan bireylerin uykuya dalmadan birkaç saat önce işle uğraşmayı kesmeleri, e-posta, sosyal medya gibi stresli olaylar hakkında bilgi veren uygulamalardan uzak durmaları önerilir.”
Bağışıklık sisteminin etkin çalışması için gece uykusunun çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Barış Metin, özellikle korona salgını döneminde bağışıklık sisteminin sağlam olması için iyi bir uykuyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Gündüz uyumanın, gece uykusuna engel olmamak kaydıyla yapılabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Barış Metin, “En sık gördüğümüz uyku problemi gece uyuyamamak. Bunun en önemli nedeni olarak sabah geç saatte uyanmak karşımıza çıkıyor. Evden çalışma birçok alışkanlığımızı değiştirdi. İnsanlar gece geç yatıp sabah geç uyanmaya başladılar. İkinci en önemli sıkıntı kaygıya bağlı uykuya dalma güçlüğüdür” dedi.
Prof. Dr. Barış Metin uykunun kaçmaması için tavsiyelerini de şöyle sıraladı: “Uyku hijyeni dediğimiz kurallara dikkat etmek gerekli. Bunlar akşam yemekten sonra uyarıcı çay kahve içmemek, akşam yemeğinde ağır yememek, akşam uyumadan önce atıştırma yapmamak, yatakta tablet telefon gibi cihazları kullanmamak olarak sıralanabilir.”
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