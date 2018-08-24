Bu oteli gören şaşıp kalıyor

400 yıl öncesine kadar dayanan tarihi eşyalarla çevrili olan otel adeta müze görevi üstleniyor.

Nevşehir'deki bu otel görenleri şaşırtıyor

1 / 10 Nevşehir’in Avanos ilçesinde hizmet veren bir otelde, 400 yıllık kılıçlar ve Kapadokya bölgesinde kullanılan tarihi anahtarlar sergileniyor.

2 / 10 Avanos ilçesinde hizmet veren otelde 300 ila 400 yıl öncesine ait yatağan kılıçlar, 200 yıl öncesine ait kapı anahtarları ve çeşitli antikalar adeta bir müze gibi sergileniyor.

3 / 10 Geçmişten bugüne kadar kullanılan çeşitli eserlerin günümüze aktarılmasını amaçladıklarını belirten Otel Müdürü Murat Polat ayrıca otel odalarında da gramofonlar, anahtarlar, kılıçlar ve benzeri antika eşyaların sergilendiğini ifade etti.

4 / 10 Polat, "Anahtarlarımız 100 yıl öncesinden başlıyor ve 300 yıl öncesine kadar gidiyor. Bu anahtarlar Kapadokya bölgesinde kullanılan anahtarlardır.

5 / 10 Burada bulunan anahtarlar derme toplama anahtarlar olmakla birlikte koleksiyoncular ve ikinci el eşya satanlardan temin edildi. Otelimizde sergilenen kılıçlar ise yatağan kılıçlar olmakla beraber 300 yıllık kılıçlardır.

6 / 10 Otelimize gelen yereli ve yabancı turistler sergilenen antikalara büyük ilgi gösteriyorlar. Hatta burayı açık hava müzesi olarak gören bile oluyor.

7 / 10 Bunların yanı sıra odalarımızda da çeşitli antikalar da bulunmaktadır. Tabi tüm bunlar sergilenirken otel sahibimizin amacı geçmişi geleceğe yönelik bir takım aktarımlar yapmak

8 / 10 İleriki yıllarda çocuklarımızın geçmişte yaşanılan ve kullanılmış eşyaların unutulmaması ve geçmişi bilmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

9 / 10 400 yıllık yatağan kılıçlar, 200 yıl öncesine ait kapı anahtarları ve taş işlemeler otelin en dikkat çeken eserleri arasında yer aldı.