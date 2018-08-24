Bu oteli gören şaşıp kalıyor

400 yıl öncesine kadar dayanan tarihi eşyalarla çevrili olan otel adeta müze görevi üstleniyor.
Nevşehir'deki bu otel görenleri şaşırtıyor
1 / 10
Nevşehir’in Avanos ilçesinde hizmet veren bir otelde, 400 yıllık kılıçlar ve Kapadokya bölgesinde kullanılan tarihi anahtarlar sergileniyor.
2 / 10
Avanos ilçesinde hizmet veren otelde 300 ila 400 yıl öncesine ait yatağan kılıçlar, 200 yıl öncesine ait kapı anahtarları ve çeşitli antikalar adeta bir müze gibi sergileniyor.
3 / 10
Geçmişten bugüne kadar kullanılan çeşitli eserlerin günümüze aktarılmasını amaçladıklarını belirten Otel Müdürü Murat Polat ayrıca otel odalarında da gramofonlar, anahtarlar, kılıçlar ve benzeri antika eşyaların sergilendiğini ifade etti.
4 / 10
Polat, "Anahtarlarımız 100 yıl öncesinden başlıyor ve 300 yıl öncesine kadar gidiyor. Bu anahtarlar Kapadokya bölgesinde kullanılan anahtarlardır.
5 / 10
Burada bulunan anahtarlar derme toplama anahtarlar olmakla birlikte koleksiyoncular ve ikinci el eşya satanlardan temin edildi. Otelimizde sergilenen kılıçlar ise yatağan kılıçlar olmakla beraber 300 yıllık kılıçlardır.
6 / 10
Otelimize gelen yereli ve yabancı turistler sergilenen antikalara büyük ilgi gösteriyorlar. Hatta burayı açık hava müzesi olarak gören bile oluyor.
7 / 10
Bunların yanı sıra odalarımızda da çeşitli antikalar da bulunmaktadır. Tabi tüm bunlar sergilenirken otel sahibimizin amacı geçmişi geleceğe yönelik bir takım aktarımlar yapmak
8 / 10
İleriki yıllarda çocuklarımızın geçmişte yaşanılan ve kullanılmış eşyaların unutulmaması ve geçmişi bilmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.
9 / 10
400 yıllık yatağan kılıçlar, 200 yıl öncesine ait kapı anahtarları ve taş işlemeler otelin en dikkat çeken eserleri arasında yer aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum