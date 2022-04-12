Bu özelliklerini hiç duymamıştınız! Tüm cilt problemlerini çözüyor

Gözeneklerin gün içerisinde gördüğümüz veya görmediğimiz kirler ile dolması sivilcelere, siyah noktalara, ciltte yağlılığa neden oluyor. Cildin yeterince temizlenmemesi ve cilt sağlığına zararlı alışkanlıklar cilt problemleri yaratıyor. Cilt problemlerini çözmek için çeşitli maskeler kullanılıyor. Bu maskelerin çoğu istenilen sonuçları yaratmıyor. Domates maskesi ise gözenekler sıkılaşmasını sağlıyor, cilt lekelerini zamanla açarak cildi pürüzsüz görünüme kavuşturuyor. Domatesin içerisinde bulunan E vitamini cildi besleyerek daha canlı ve genç görünüm yaratıyor.

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI DOMATES MASKESİ

Malzemeler

1 çorba kaşığı domates

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı

Bu gözeneklerin küçülmesini sağlamak için evde çok basit bir uygulama yapabilirsiniz. Bir çorba kaşığı taze domates suyunun içine birkaç damla limon sıkın. Hazırladığınız bu karışımı pamuk kullanarak yüzünüze yuvarlak hareketlerle sürün. Bir süre beklettikten sonra yüzünüzü bolca suyla yıkayın. Bu işlem yüzünüzde oluşan gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayacaktır.

SİVİLCELER İÇİN DOMATES MASKESİ

Malzemeler

Domates püresi

Salatalık suyu

Yapılışı

Domatesler cildi temizleyerek sivilce oluşumunu en aza indirirken mevcut sivilcelerin daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Domatesin içinde bulunan A, C ve K vitaminleri aknelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Bunun için bir domatesi püre haline getirin ve aknelerin üstüne uygulayın. Yarım saat kadar yüzünüzde beklettikten sonra yüzünüzü suyla durulayın. Hazırlayacağınız domates püresinin içine salatalık suyu ekleyerek sivilcelerin geçmesini hızlandırabilirsiniz.

CİLT LEKELERİ İÇİN DOMATES MASKESİ

Malzemeler

1 adet olgunlaşmış domates

2 tatlı kaşığı pirinç unu

Yapılışı

Bir kap içerisine domatesi rendeleyin ve ardından içerisine pirinç ununu ekleyin. Karışım hafif katı bir maske kıvamını aldığında lekeli bölgeler başta olmak üzere, göz çevreniz hariç tüm cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Bu sürenin ardından cildinizi ılık su ile ve tahriş etmeden durulayın.

Bu yöntemi tercihe göre haftada 1 kere ve uykudan önce rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

CİLT BEYAZLATMAK İÇİN DOMATES MASKESİ

Malzemeler

1 adet domatesin suyu

1 tatlı kaşığı karbonat

Yapılışı

Bir kap içinde domates suyunu ve karbonatı karıştırın. Daha sonra karışımı yüzünüze masaj yaparak uygulayın ve bir süre bekletin. Hafif hareketlerle ve iyice yıkayarak temizlediğiniz cildinizde eğer kuruluk hissediyorsanız nemlendirici bir krem uygulayabilirsiniz. Domates ve karbonat birleşimi yoğun ve güçlü bir etkiye sahip olacağından, ileri derece sivilce probleminiz varsa bu yöntemi uygulamadan önce bir uzmana danışmanızı tavsiye ediyoruz.



