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  4. Bu Projektör Yuvarlanıyor! Acer C250i incelemesi

Bu Projektör Yuvarlanıyor! Acer C250i incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Acer'ın C250i Projektörü kendine özel tasarımıyla gerçekten de çok özel bir parça.

Bu Projektör Yuvarlanıyor! Acer C250i incelemesi

Bu minik taşınabilir canavar bizi oldukça şaşırttı diyebiliriz. Özellikle geceleri şöyle balkonda bir maç izleyeyim yada mutfakta yemek yaparken bir yandan da müzik çalsa (çünkü bu cihaz sadece bluetooth hoparlör olarak da kullanılabiliyor) derseniz bu videoda kalın.

Her yere kolaylıkla taşıyıp kurabileceğiniz Acer C250i bir DLP Projektör. Cep telefonunuz, notebook'unuz, MAC'iniz dahil tüm cihazlarınızda gerçekten de kolay bir şekilde bağlanabiliyorsunuz.

Performans ve daha fazla bilgi için sizi videoya alalım


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