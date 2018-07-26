Bu püf noktaları hayatınızı kolaylaştıracak

Kıyafetlerinizin kar gibi beyaz olmasını istiyorsanız

Beyazları yıkarken çamaşır makinenize birkaç tablet aspirin eklemeyi deneyin. Kıyafetlerinizin eski beyazlığına kavuştuğunu göreceksiniz.

Giysilerin kırışmasını önlemek için

Giysilerinizin seyahat ederken kırışmasını önlemek için, ambalaj kağıdıyla sarın ve normal olarak katlayın.

Kırılmış göz farı nasıl düzeltilir?

En sevdiğiniz göz farınız kırıldıysa üzülmeyin ve hemen çöpe atmayın. Bunun yerine, kırılmış göz farı içine biraz izopropil alkol (sürtme alkol) döküp parmağınızla ya da bir kaşık yardımıyla pürüzsüz hale getirin, karışım sertleşene dek bekleyin. İşte hazır.

Rugan ayakkabıdaki çizikleri nasıl giderirsiniz?

Bir bardak suya bir çorba kaşığı sirke ekleyin ve bu karışımla ayakkabılarınızı silin. Çiziklerin yok olduğunu göreceksiniz.

Meyveleri eşit derecede karıştırmak için

Öncelikle sıvı yönünden yoğun olanları blener içine yerleştirin sonra diğerlerini ekleyin. Sıvı bir huni oluşturacak, katı partikülleri aşağıya çekecek ve bu da tüm bileşenlerin eşit şekilde karışmasını sağlayacaktır.