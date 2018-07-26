KADIN

Bu püf noktaları hayatınızı kolaylaştıracak

Betül Kurucu Betül Kurucu
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 26.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Bazen başlagıçta tek bir amacı ifade eden şeyler hayal gücü ve biraz yaratıcılıkla bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Yeni fikirler hayatınızı kolaylaştırabilir hatta tasarruf etmenizi sağlayabilir. Normal şeyleri tamamen farklı bir şekilde nasıl kullanacağınız konusunda birkaç büyük ipucu topladık.

Bu püf noktaları hayatınızı kolaylaştıracak

Kıyafetlerinizin kar gibi beyaz olmasını istiyorsanız

1

Beyazları yıkarken çamaşır makinenize birkaç tablet aspirin eklemeyi deneyin. Kıyafetlerinizin eski beyazlığına kavuştuğunu göreceksiniz.

Giysilerin kırışmasını önlemek için

2

Giysilerinizin seyahat ederken kırışmasını önlemek için, ambalaj kağıdıyla sarın ve normal olarak katlayın.

Kırılmış göz farı nasıl düzeltilir?

3

En sevdiğiniz göz farınız kırıldıysa üzülmeyin ve hemen çöpe atmayın. Bunun yerine, kırılmış göz farı içine biraz izopropil alkol (sürtme alkol) döküp parmağınızla ya da bir kaşık yardımıyla pürüzsüz hale getirin, karışım sertleşene dek bekleyin. İşte hazır.

Rugan ayakkabıdaki çizikleri nasıl giderirsiniz?

4

Bir bardak suya bir çorba kaşığı sirke ekleyin ve bu karışımla ayakkabılarınızı silin. Çiziklerin yok olduğunu göreceksiniz.

Meyveleri eşit derecede karıştırmak için

5

Öncelikle sıvı yönünden yoğun olanları blener içine yerleştirin sonra diğerlerini ekleyin. Sıvı bir huni oluşturacak, katı partikülleri aşağıya çekecek ve bu da tüm bileşenlerin eşit şekilde karışmasını sağlayacaktır.

Bitkilerinizin çiçek açması için

6

Bitkilerinizi haşlanmış patates suyu veya makarnadan artan suyla sulayın. Bu suyun içerdiği besinler bitkilerin daha hızlı büyümesine ve daha sık çiçek açmasına yardımcı olacaktır.

Avokadoyu taze tutmak için

7

Avokado ve bir soğan parçasını aynı kaba yerleştirin. Bozulmadığını göreceksiniz. Soğanın kokusu sinmeyecek rahat olabilirsiniz.

Evde kötü kokulardan nasıl kurtulursunuz

8

Muhtemelen mutfakta kızartılmış ürünlerin güçlü kokularından kurtulmanın en hoş yollarından biri kurabiye ya da poğaça pişirmektir. Hamur işlerinizde vanilya, şeker, tarçın veya hindistan cevizi kullanırsanız, bu bileşenler diğer kokuları yenecek hoş ve tatlı aromalar yaratacaktır.

Buzdolabınızın güzel kokması için

9

Buzdolabınıza yerleştirilen çay poşetleri, hoş olmayan kokulardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

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